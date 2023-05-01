Ritirare gli ordini nel nostro studio di Londra

Consigli sull’imballaggio e informazioni sui tempi di produzione per i clienti che ritirano un ordine di stampa online nel nostro studio di Londra.
Ritirare il tuo ordine
- Per il ritiro degli ordini di stampa nel nostro studio di Londra, puntiamo ad avere le tue stampe pronte entro 2 – 4 ore* dal momento dell’ordine.
- Se vieni a ritirare le tue stampe, ti consigliamo di portare un tubo o una busta.
- In alternativa, puoi acquistare una busta o un tubo alla reception per una piccola cifra. È così che manteniamo i nostri prezzi il più bassi possibile e incoraggiamo il riciclo.
*I tempi di stampa possono variare in base alla quantità e al formato delle stampe.