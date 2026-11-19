Le stampe più piccole viaggiano piane in una busta rigida di cartone ondulato e quelle più grandi vengono arrotolate in un tubo. Ogni stampa è inserita in una propria busta di carta pergamino (glassine) sotto carta velina, e nessun nastro adesivo tocca la stampa. L'imballaggio è incluso in ogni ordine con consegna e lo scegliamo noi in base al formato della stampa.

Piane o arrotolate

Le stampe fino a 12 x 17 in (30,5 x 43,1 cm) di formato complessivo della carta, bordo compreso, vengono spedite piane. Tutto ciò che è più grande viene arrotolato in un tubo.

Le opere incorniciate e montate vengono imballate già assemblate, con paraspigoli, e viaggiano con corriere.

Dimensioni dei tubi

Il nostro studio di Düsseldorf usa tubi lunghi 65, 90, 110 e 156 cm e larghi da 10 a 12 cm. Una stampa viene arrotolata lungo il lato lungo, quindi è il lato corto a determinare il tubo.

Più stampe possono condividere un tubo, e un ordine grande può essere suddiviso in più tubi.

Come sono protette le stampe all'interno

Ogni stampa è avvolta nella propria busta di pergamino e coperta con carta velina, così le stampe nello stesso pacco non si toccano tra loro.

In un tubo, il rotolo è tenuto fermo da un'imbottitura di pluriball. Nessun nastro adesivo tocca la stampa.

Tutti i nostri imballaggi, compresi nastro adesivo, adesivi e paraspigoli, sono riciclabili o biodegradabili.

Posso chiedere un tubo al posto di una busta?

No. L'imballaggio dipende dal formato della stampa e non si può cambiare su richiesta. L'imballaggio piano sostiene meglio una stampa piccola e riduce i movimenti durante il trasporto, mentre arrotolare una stampa piccola aumenta il rischio di segni di pressione, incurvature e danni alla superficie. I tubi sono riservati ai formati che devono essere arrotolati.

Aprire il pacco e spianare una stampa arrotolata

Togli uno dei tappi e fai scivolare fuori l'intero rotolo. Non tirare una singola stampa.

Maneggia le stampe tenendole per i bordi, con mani pulite e asciutte o con guanti di cotone.

Non piegare una stampa in senso contrario alla curvatura.

Per spianare una stampa giclée arrotolata, lasciala nel suo pergamino, appoggiala a faccia in giù su una superficie piana e pulita, coprila con un pannello, mettici sopra un peso distribuito in modo uniforme e lasciala così per uno o due giorni.

Che cosa c'è e che cosa non c'è nel pacco

L'imballaggio è neutro e non inseriamo mai ricevute stampate, fatture o prezzi. I documenti di spedizione possono comunque riportare theprintspace, e l'etichetta di un ordine che effettui tu indica theprintspace come mittente.

Non inseriamo etichette di reso e non organizziamo spedizioni di ritorno. La consegna è di sola andata; se le stampe devono poi proseguire il viaggio, per esempio per tornare da una mostra, quella spedizione la organizzi tu o la sede espositiva.

Non forniamo dimensioni o pesi dei colli. Il prezzo di consegna mostrato quando ordini copre già le dimensioni e il peso del pacco.

Portare un tubo in aereo

Prima di ordinare, confronta il limite di lunghezza della compagnia aerea con le lunghezze dei tubi, perché alcuni limiti cadono tra due misure di tubo.

Verifica prima di ordinare

Mandaci il formato esatto della stampa, la carta e la quantità prima che l'ordine entri in produzione e possiamo confermarti se verrà spedito piano o in un tubo, in quale tubo andrà e come le stampe saranno suddivise tra i tubi. Scrivi a info@creativehub.io.

Se una stampa arriva piegata o danneggiata

Fotografa l'imballaggio oltre alle stampe danneggiate e mandaci le foto entro sette giorni dalla consegna. Se il danno è avvenuto durante il trasporto, inviamo una sostituzione a nostre spese. Leggi Le mie stampe sono arrivate danneggiate e la nostra pagina sui servizi di consegna.

Tutti questi imballaggi sono riciclabili o biodegradabili, e la nostra pagina sul nostro impegno per l’ambiente spiega l’approccio complessivo a imballaggio sostenibile e compensazione.