Come posso cambiare l’indirizzo di consegna dopo aver ordinato?

Scopri come controllare lo stato del tuo ordine e modificare l’indirizzo di consegna.
Posso cambiare l’indirizzo di consegna?
Sì, puoi cambiare l’indirizzo di consegna dopo aver effettuato l’ordine online. Tuttavia, a seconda della fase di produzione in cui si trova l’ordine, il modo di cambiare l’indirizzo è diverso.
Per prima cosa, devi controllare lo stato di produzione del tuo ordine. Per farlo, segui questi passaggi:
- Accedi al tuo account creativehub
- Vai in alto a destra nella pagina e clicca sul tuo nome. Si aprirà un menu a tendina
- Seleziona l’opzione “print orders”
- Si aprirà una pagina con l’elenco di tutti gli ordini di stampa effettuati dal tuo account
Lo stato del tuo ordine
Se lo stato dell’ordine è “In production” chiamaci o scrivici il prima possibile indicando il numero dell’ordine e il nuovo indirizzo: potremo modificarlo prima della spedizione.
Se lo stato dell’ordine è “dispatched” (spedito), dovrai richiedere la modifica dell’indirizzo di consegna al corriere utilizzato. Segui le istruzioni qui sotto.
Royal Mail Tracked 24®
Per accedere alle opzioni di consegna di un ordine già spedito da noi con Royal Mail Tracked 24® (consegne nel Regno Unito), segui questi passaggi:
La mattina della consegna riceverai un’email da Royal Mail con la fascia oraria di consegna. L’email contiene un pulsante rosso, “Choose a delivery option”, per modificare la consegna.
Nella schermata successiva dovrai inserire il codice postale a cui viene spedito l’ordine. Ti verranno quindi mostrate le opzioni disponibili.
Puoi:
- Change the delivery date (cambiare la data di consegna). C’è un menu a tendina per selezionare la nuova data
- Try my Neighbor (consegnare a un vicino). Un menu a tendina ti permette di scegliere tra gli indirizzi della tua via
- Deliver to My address (consegnare al mio indirizzo). La consegna prosegue all’indirizzo originale ma, se non c’è nessuno a riceverla, il corriere può provare da un vicino o lasciare il pacco in un luogo sicuro, che puoi specificare.
- Deliver to another address (consegnare a un altro indirizzo). Inserisci un nuovo indirizzo di consegna. A questo punto il tuo ordine sarà già stato assegnato per la consegna; tuttavia, se Royal Mail non riesce a consegnarlo all’indirizzo originale, al rientro nel deposito verrà assegnato al nuovo indirizzo e consegnato entro 2 giorni da quel momento.
- Collect from Post Office e Collect from Delivery Office (ritiro presso un ufficio postale o un centro di distribuzione). Con entrambe le opzioni ti verrà mostrata una mappa degli uffici disponibili tra cui scegliere per il ritiro. Come nell’immagine qui sotto
DHL Express Courier
Per accedere alle opzioni di consegna di un ordine già spedito da noi con DHL Express Courier, clicca qui