Ordine
Home/Stampa Artistica & Fotografica/Ritaglio e ridimensionamento in Adobe Lightroom

Ritaglio e ridimensionamento in Adobe Lightroom

Indice

Come ritagliare e ridimensionare il tuo lavoro artistico ed esportare un file JPEG o TIF in Adobe Lightroom per la stampa.

Questa guida spiega come ritagliare e ridimensionare le tue immagini in Adobe Lightroom, nel caso in cui tu abbia bisogno di dimensioni specifiche per il tuo lavoro artistico.

  • Se hai bisogno di una stampa di dimensioni specifiche theprintspace raccomanda di ritagliare il tuo file in Adobe Lightroom prima di ridimensionarlo e di seguire gli Step 1 e 2 di questo tutorial.
  • Se il tuo file ha già le dimensioni corrette, puoi semplicemente esportare un nuovo file con le dimensioni desiderate e seguire semplicemente lo Step 2 del tutorial.

Step 1: Ritaglio di un’immagine in Adobe Lightroom

  • Apri Lightroom e nel modulo Libreria vai su File > Importa foto e video, o clicca sul pulsante Importa nella parte inferiore dello schermo
  • Individua il file o la foto che desideri ridimensionare nel pannello sorgente sul lato sinistro e premi Importa
  • Ora vai al modulo Sviluppo e seleziona lo strumento Ritaglia e Raddrizza
  • Clicca su Originale accanto all’icona di blocco e seleziona Inserisci Personalizzazione in fondo al menù a tendina.
  • Ora inserisci il rapporto o le proporzioni del formato di stampa richiesto e seleziona ok. In questo esempio ritagliamo il file per una dimensione di stampa di 16 x 12 pollici.
  • Sposta la dimensione e la posizione per ritagliare il file come richiesto utilizzando la griglia. Le aree grigie saranno rimosse durante il ritaglio.
  • Seleziona Fatto per ritagliare l’immagine e far in modo che il file abbia le dimensioni corrette.

Step 2: Ridimensionare ed esportare un file in Adobe Lightroom

Una volta che sei soddisfatto del tuo ritaglio, devi solo esportare il tuo file con le dimensioni corrette per la stampa.

  • Vai su File > Esporta
  • In Esporta, seleziona la destinazione dove vuoi salvare il file e seleziona Salva in una sottocartella e nomina la sottocartella come richiesto.
  • In Nome File seleziona Rinonima ed usa un nome Personalizzato, nel campo Testo personalizzato aggiungi il nome che desideri dare al file.

Opzioni in Impostazioni File 

  • Seleziona formato dell’immagine – TIF
  • Compressione – Nessuna
  • Spazio colore – Adobe RGB 1998
  • Profondità bit – 8 bits/componente

Nota: Esiste anche l’opzione esportazione in JPEG, in questo caso assicurati di utilizzare l’impostazione di qualità più alta (100) per i migliori risultati in stampa con la minima perdita di qualità.

Ora puoi impostare la dimensione dell’immagine richiesta in cm o in pollici per la tua stampa.

In Ridimensionamento immagine

  • Seleziona Ridimensionare> Bordo lungo
  • Sotto seleziona il Bordo Lungo

Nel nostro esempio per una stampa di 16 x 12 pollici, il bordo lungo è quello 16 pollici.

  • Inserisci le dimensioni del bordo lungo in pollici e scegli una risoluzione di 300 pixel per pollice.
  • Ora clicca su Esporta e la tua immagine è pronta per la stampa.

Hai ancora bisogno di aiuto?

Se desideri parlare con un membro del nostro team per quanto riguarda il ritaglio e il ridimensionamento delle tue immagini, contattaci qui.

Aggiornato il 12 Marzo 2021

Questo articolo ti è stato utile?

Sì, grazie!Non molto

Articoli correlati