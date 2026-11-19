Usa order.creativehub.io per ordinare stampe, strisce di prova, montaggio e cornici per te. Usa sell.creativehub.io per vendere stampe e spedirle in dropshipping tramite un negozio. Sono due siti separati, e un solo login creativehub funziona su entrambi.

A cosa serve ciascun sito

Sito Cosa ci fai order.creativehub.io Carichi i tuoi file, poi ordini stampe, strisce di prova, montaggio e cornici e paghi con carta. I tuoi file caricati si trovano in All Images (tutte le immagini), dove selezioni le immagini ed effettui l'ordine. Gli ordini passati e le fatture sono in Print orders (ordini di stampa). sell.creativehub.io Configuri i prodotti per il tuo negozio, colleghi Shopify, WooCommerce, Squarespace, Wix o Big Cartel e gestisci ordini in dropshipping, certificati e branding.

Se non ci conosci ancora, le pagine sul servizio di stampa e sul dropshipping spiegano cosa offre ciascuna parte.

Non trovo il modo di ordinare una stampa o una striscia di prova

Sei sul sito Sell. Lì non si effettuano ordini di stampe normali, su misura o di strisce di prova, e non c'è una casella per selezionare le immagini da stampare. Vai su order.creativehub.io e accedi con lo stesso indirizzo email e la stessa password.

Il vecchio download "Save for Web" non è più disponibile. Ora i file si caricano e si gestiscono in All Images.

Accesso

Puoi accedere con il tuo indirizzo email e la tua password. La pagina di login può proporre anche Continue with Google, Continue with Apple e Sign in with a passkey, sopra il modulo email sia nella scheda Sign In sia nella scheda Sign Up. Ogni pulsante compare solo dove quell'opzione è attiva, quindi potresti vederne uno, due o tutti e tre. In qualunque modo tu acceda, si tratta dello stesso unico account su entrambi i siti.

Google o Apple: fai clic sul pulsante, accedi con quel provider e torni su creativehub con l'accesso effettuato.

fai clic sul pulsante, accedi con quel provider e torni su creativehub con l'accesso effettuato. Passkey: accedi con Face ID, Touch ID o il PIN del tuo dispositivo al posto della password. Aggiungine una in Settings → Security : nella scheda Passkeys fai clic su Add a passkey e completa la richiesta del tuo dispositivo. In seguito puoi rinominare o rimuovere una passkey.

accedi con Face ID, Touch ID o il PIN del tuo dispositivo al posto della password. Aggiungine una in : nella scheda fai clic su e completa la richiesta del tuo dispositivo. In seguito puoi rinominare o rimuovere una passkey. Password: se è la tua prima visita dopo l'aggiornamento della nostra piattaforma, devi reimpostare la password una volta. Nella pagina di accesso scegli Forgot your password? e apri il link nello stesso browser da cui hai fatto la richiesta.

Se hai attivato l'autenticazione a due fattori, viene comunque verificata come sempre: una passkey sostituisce la password, non il secondo fattore. Puoi continuare a usare email e password insieme a una qualsiasi delle altre opzioni.

Ordinare senza creare un account

Sul sito Order puoi caricare i file, configurare le stampe e aggiungerle al carrello prima di creare un account. Al checkout indichi un indirizzo email per permetterci di inviarti la conferma. In seguito puoi impostare una password per trasformare quella sessione in un account completo, e la cronologia dei tuoi ordini viene mantenuta. Finché non lo fai, i file caricati e il carrello esistono solo nel browser che hai usato, quindi se hai già ordinato da noi accedi con il tuo indirizzo email esistente per vedere gli ordini precedenti.

Se una pagina non si carica o l'accesso non riesce, vedi Il sito di ordinazione non funziona: cosa devo controllare per prima cosa?

Se il sito che ti serve è Sell, la nostra presentazione del dropshipping di stampe d’arte spiega come funzionano la vendita e l’evasione delle stampe tramite il tuo negozio.