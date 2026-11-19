Il pulsante Pay (paga) resta disattivato finché l'ordine non ha tutto ciò che serve, e una nota subito sotto indica la prima cosa che manca ancora, per esempio un indirizzo di consegna, una carta o una conferma. Completa quel punto e la nota si aggiorna. Le sezioni qui sotto trattano gli intoppi più comuni su order.creativehub.io.

Il totale mostra un trattino

Se un prezzo non può essere recuperato, i totali mostrano un trattino con un pulsante Retry (riprova), e Pay resta disattivato finché non viene caricato un prezzo confermato. Non ti viene mai addebitato un importo basato su una stima. Seleziona Retry per caricare di nuovo il prezzo.

Non c'è nessun metodo di consegna da scegliere

I metodi di consegna, con le relative date di arrivo, compaiono solo dopo che è stato confermato un indirizzo di consegna. La data esatta prevista di completamento compare quando selezioni un'opzione di consegna o di ritiro. Servono un indirizzo completo e un codice postale anche se pensi di ritirare l'ordine: leggi Come scelgo il ritiro in laboratorio al checkout?

Se manca l'opzione in giornata, l'orario limite è passato oppure la carta scelta non è una carta giclée. I nostri tempi abituali sono in Tempi di produzione.

Oversized order, oppure Get a quote al posto del prezzo

Un pezzo montato che supera 1905 mm sul lato lungo o 1270 mm sul lato corto mostra al checkout l'avviso Oversized order (ordine fuori misura), e si può selezionare solo il ritiro in laboratorio. Get a delivery quote (richiedi un preventivo di consegna) invia via email le specifiche complete al nostro servizio clienti, con te in copia. Il team calcola il costo della consegna, ti risponde e prepara l'ordine per te con un link di pagamento.

(ordine fuori misura), e si può selezionare solo il ritiro in laboratorio. (richiedi un preventivo di consegna) invia via email le specifiche complete al nostro servizio clienti, con te in copia. Il team calcola il costo della consegna, ti risponde e prepara l'ordine per te con un link di pagamento. Una cornice su misura che supera 1270 mm sul lato corto o 1905 mm sul lato lungo mostra Get a quote (richiedi un preventivo) al posto del prezzo. Il preventivo lo prepara il team e la cornice viene realizzata su ordinazione.

Il codice promozionale non funziona

Il campo Promo code (codice promozionale) si trova sotto gli articoli del carrello, prima dell'indirizzo di consegna. Digita il codice e seleziona Apply (applica). Fallo prima di selezionare Pay: la pagina di pagamento non ha un campo per il codice. Se un codice viene rifiutato, controlla che non ci sia:

uno spazio in più all'inizio o alla fine del codice;

una condizione legata al codice, per esempio un valore minimo o massimo dell'ordine;

una data di scadenza già passata.

Non abbiamo sconti pubblici permanenti, quindi i codici dei siti di coupon non sono nostri.

Il pagamento non va a buon fine

Carta rifiutata: prova con un'altra carta o contatta la tua banca.

prova con un'altra carta o contatta la tua banca. Errore di pagamento: aggiorna la pagina e riprova. Se continua a succedere, contattaci indicando il codice di errore.

aggiorna la pagina e riprova. Se continua a succedere, contattaci indicando il codice di errore. Indirizzo non trovato: la ricerca dell'indirizzo risolve la maggior parte dei problemi, e puoi anche inserire l'indirizzo a mano.

Modificare il contenuto del carrello

Il carrello è la colonna Your order (il tuo ordine) nella pagina Checkout. Seleziona Edit (la matita) su una riga per cambiare il numero di unità, poi Save (salva). Porta le unità a 0, oppure seleziona Remove (rimuovi), per togliere l'articolo. Per cambiare la carta, la misura o la cornice di un articolo, configuralo di nuovo dalla tua libreria.

Il carrello viene salvato, quindi puoi chiudere il browser e tornarci più tardi. Aggiungere articoli non comporta alcun impegno, e i prezzi sono aggiornati in tempo reale: il totale mostrato al checkout è il prezzo attuale e l'importo che ti viene addebitato, quindi leggilo prima di pagare.

Cose che il checkout non richiede

Un account. Puoi completare l'acquisto come ospite con nome ed email; il numero di telefono è facoltativo. Nella pagina di conferma puoi impostare una password per conservare l'account.

Puoi completare l'acquisto come ospite con nome ed email; il numero di telefono è facoltativo. Nella pagina di conferma puoi impostare una password per conservare l'account. Una nota. Notes for production studio (optional) (note per il laboratorio di produzione, facoltative) compare dopo che un indirizzo è stato confermato e accetta un messaggio per il laboratorio lungo fino a 4000 caratteri. Non ci sono opzioni per un biglietto regalo o per nascondere i prezzi.

Potete fare l'ordine al posto mio?

No. Il nostro team non effettua ordini per conto tuo, a parte i pezzi fuori misura su preventivo descritti sopra. L'ordine lo fai tu, e il carrello mostra il prezzo esatto e la data di consegna prima che tu paghi. Se prima vuoi un preventivo, inviaci misure, quantità e carta. Quando più pezzi vanno insieme, come i pannelli di un trittico, mettili in un unico carrello, così vengono prodotti insieme e spediti in un'unica consegna.

Per sapere più o meno cosa aspettarti prima che compaia il totale al checkout, consulta i prezzi di stampa, montaggio e incorniciatura per formato.