Gli ordini che hai effettuato su order.creativehub.io sono elencati nel tuo account sotto Print orders (ordini di stampa), con le relative fatture. Gli ordini effettuati prima del 29 giugno 2026, sulla nostra piattaforma precedente, non compaiono lì, ma li conserviamo ancora tutti: mandaci il numero d'ordine e ti inviamo la fattura o i dettagli dell'ordine.

Ordini effettuati prima del 29 giugno 2026

Gli ordini e le fatture meno recenti non compaiono nel tuo account qualunque intervallo di date imposti, e non c'è modo di esportarli da te. Per averne una copia:

Trova il numero d'ordine o il numero di fattura. Il numero d'ordine è nell'email di conferma d'ordine ("Your Order Number is …"). Contattaci dall'indirizzo email del tuo account e indica quel numero. Inviamo la fattura, o i dettagli dell'ordine come formato, carta e bordo, all'indirizzo email del tuo account.

Le immagini che avevi caricato sono ancora nella tua libreria, quindi una volta che hai i dettagli puoi ordinare di nuovo la stessa stampa.

Non ho ricevuto la conferma d'ordine

Controlla prima la cartella dello spam o della posta indesiderata, poi verifica che l'indirizzo email che hai inserito al checkout fosse scritto correttamente. Se non trovi l'email, dicci il nome con cui è stato effettuato l'ordine e la data in cui hai ordinato: lo cerchiamo e ti confermiamo il numero d'ordine.

Ho inserito l'indirizzo email sbagliato in un ordine

L'indirizzo email associato a un ordine non si può cambiare dopo che l'ordine è stato effettuato. La conferma, l'email di spedizione e il link di tracciamento vanno tutti all'indirizzo con cui è stato effettuato l'ordine. L'ordine in sé non ne risente: viene stampato e spedito normalmente, e solo le email che lo riguardano finiscono nella casella sbagliata.

Per quell'ordine: mandaci il numero d'ordine e ti inviamo la fattura o la conferma su richiesta. Una volta spedito l'ordine, possiamo anche inoltrare il link di tracciamento all'indirizzo da cui ci scrivi.

mandaci il numero d'ordine e ti inviamo la fattura o la conferma su richiesta. Una volta spedito l'ordine, possiamo anche inoltrare il link di tracciamento all'indirizzo da cui ci scrivi. Per gli ordini futuri: accedi e aggiorna il tuo indirizzo in Settings → Account → Email Address. Le conferme e le email di tracciamento degli ordini successivi andranno al nuovo indirizzo.

Per gli ordini sulla piattaforma attuale, leggi Dove trovo l'elenco dei miei ordini di stampa e delle fatture e Dove trovo il numero di tracciamento dei miei ordini di stampa? I prezzi attuali per ripetere un ordine sono indicati al checkout e nel listino prezzi.

Pensi di riordinare una vecchia stampa? I prezzi attuali per formato di stampa, montaggio e cornici sono nel nostro listino prezzi online.