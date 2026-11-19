La maggior parte dei problemi su order.creativehub.io e sell.creativehub.io si risolve ricaricando completamente la pagina, accedendo di nuovo o usando un altro browser. Segui i controlli qui sotto nell'ordine. Se lo stesso passaggio continua a non funzionare, scrivi a info@creativehub.io con i dettagli elencati più in basso.

Controlli da provare, nell'ordine

Forza un ricaricamento completo. Con Ctrl + Shift + R, o Cmd + Shift + R su Mac, il browser scarica la pagina da capo. Apri una nuova sessione. Esci e poi rientra: un accesso ormai scaduto genera errori insoliti. Ripulisci la cache del browser ed eliminane i cookie, quindi accedi un'altra volta. Cambia browser o dispositivo. Va bene qualsiasi Chrome, Safari, Firefox o Edge aggiornato. Permetti al sito di aprire i pop-up. È in una nuova scheda che vengono mostrati fatture ed estratti conto. Imposta una nuova password. Usa Forgot your password? (password dimenticata?) nella pagina di accesso, poi apri il link che ricevi nel browser da cui è partita la richiesta. Tutti devono farlo una volta sola, alla prima visita dopo l'aggiornamento della nostra piattaforma. Verifica che sia il sito giusto. Le stampe si ordinano sul sito Order e si vendono sul sito Sell, e con un'unica email e un'unica password entri nell'uno e nell'altro. Leggi Quale sito devo usare?

È un guasto o una regola?

Un messaggio che spiega da sé che cosa succede in genere significa che il sito sta applicando una regola, non che ha smesso di funzionare. Casi tipici:

il file viene respinto in quanto non è un JPEG, PNG o TIFF, pesa più di 2 GB oppure non arriva a 2 megapixel (leggi Da quali tipi di file posso stampare le mie opere?);

il caricamento viene respinto in quanto va oltre lo spazio di archiviazione che ti spetta;

la produzione è cominciata, quindi l'ordine non è più annullabile.

Contattaci senz'altro quando un errore compare senza spiegazioni, o quando un passaggio non riesce per la seconda volta.

Come segnalare un guasto

Manda un'email a info@creativehub.io usando l'indirizzo con cui è registrato il tuo account. Niente ci mostra il problema più in fretta di una breve registrazione dello schermo, anche se un resoconto scritto preciso con degli screenshot è altrettanto accettabile. Ci servono:

il tuo obiettivo, e che cosa ha fatto invece il sito;

gli eventuali messaggi di errore parola per parola, come testo copiato o come screenshot;

di quale dei due siti si trattava, con l'indirizzo della pagina mostrato nella barra degli indirizzi;

ogni passaggio in sequenza, così da permetterci di riprodurlo;

il momento in cui è accaduto, più il browser e il dispositivo utilizzati;

qualcosa che identifichi ciò che è coinvolto: un numero d'ordine, un nome di prodotto o un nome di file;

per un problema di caricamento, il file, oppure un link al file che si apra senza bisogno di accesso.

Il nostro team non ha modo di entrare in un account come se fosse il titolare, ed è per questo che i dettagli esatti accorciano la ricerca della causa.

Diverse tra le pagine più nuove del sito Sell riportano un'etichetta Beta insieme a un pulsante Report a bug (segnala un bug); tutto quello che scrivi lì arriva direttamente al nostro team.

Se il problema è nella fase di pagamento, leggi Perché non riesco a completare l'ordine al checkout? Se hai una domanda su che cosa ordinare, la pagina dei contatti elenca tutti i modi per raggiungerci.

Quando il sito torna a funzionare, la nostra guida Come stampare ti accompagna nella preparazione del file, nella scelta del formato e nell’ordine.