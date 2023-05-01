Perché i miei prodotti Etsy mostrano una quantità di 999?

Etsy impone una “quantità di magazzino” su tutti i prodotti a causa della sua struttura tariffaria. Per questo motivo, importiamo i prodotti che hai configurato come edizioni aperte con una quantità di magazzino predefinita di 999 (la quantità massima consentita da Etsy per un singolo prodotto). Se hai 3 varianti di un prodotto, la quantità 999 viene divisa equamente tra loro, quindi ogni variante avrà una quantità di 333.

I prodotti configurati con le impostazioni di edizione limitata vengono importati con la quantità di magazzino impostata su creativehub. Tieni però presente che Etsy limita la quantità a 999 per prodotto.

L’esempio qui sotto mostra prodotti su Etsy con una quantità di 100 per l’edizione limitata e di 999 per l’edizione aperta. Puoi saperne di più sulle commissioni di Etsy qui.