Calcola a ritroso dalla tua data: tempo di produzione, più tempo di consegna, più un giorno o due di margine. Possiamo dirti quando un ordine verrà stampato e spedito, ma la consegna dipende dal corriere: ogni stima di consegna è quindi indicativa e senza impegno, e una data di arrivo non può essere garantita.
Passo 1: considera la produzione
Gli ordini di sole stampe vengono spediti entro il giorno lavorativo successivo se effettuati prima delle 13:30 (ora del Regno Unito). Le stampe C-type vengono spedite entro due giorni lavorativi. Vale per una singola stampa A4, per una stampa giclée larga un metro o per un lotto di stampe più piccole.
Le finiture richiedono più tempo, perché vengono realizzate su ordinazione:
- Montaggio a secco: 5 giorni lavorativi.
- Montaggio Acrylic Reverse: 10 giorni lavorativi.
- Cornice su misura: 10 giorni lavorativi.
Maggiori dettagli su formati, tempi e limiti del montaggio si trovano nella guida cos'è una stampa montata.
I tempi si contano in giorni lavorativi. La produzione è ferma nei fine settimana e nei giorni festivi del laboratorio che realizza il tuo ordine, quindi un ordine del venerdì pomeriggio slitta alla settimana successiva. L'elenco completo è in Tempi di produzione.
Passo 2: aggiungi il tempo di consegna
Il tempo di consegna parte dalla spedizione e dipende dal servizio che scegli al checkout.
Gli ordini per indirizzi nell'UE vengono stampati nel nostro laboratorio di Düsseldorf e consegnati da DHL all'interno dell'UE. Una volta spedito l'ordine, DHL express di norma consegna il giorno lavorativo successivo; calcola 1 o 2 giorni in più per eventuali ritardi del corriere. Se il tuo indirizzo è in Germania, al checkout viene proposto anche il ritiro presso il laboratorio di Düsseldorf.
Trovi altre informazioni sui servizi nella nostra pagina dei servizi di consegna.
Passo 3: controlla la stima al checkout
La data di consegna prevista indicata al checkout comprende sia la produzione sia il trasporto per il tuo ordine specifico, quindi è la verifica più chiara per capire se una data è realistica. Puoi controllarla senza pagare:
- Componi l'ordine su order.creativehub.io come al solito.
- Vai al checkout e inserisci l'indirizzo di consegna completo.
- Confronta le opzioni di consegna proposte per quell'indirizzo. Ognuna mostra una data di consegna prevista.
- Scegli l'opzione che arriva con un buon margine prima della data che ti serve.
Questo conta soprattutto per gli indirizzi remoti e sulle isole, dove le stime abituali potrebbero non valere. Se la stima è troppo a ridosso della tua scadenza, passa al servizio più rapido.
Scadenze strette
- Ordina il prima possibile. È la cosa più utile che puoi fare per mettere al sicuro una data fissa.
- Ordina solo la stampa. La cornice richiede 10 giorni lavorativi, quindi è improbabile che un ordine incorniciato sia fattibile in meno di due settimane. La cornice non può essere aggiunta in un secondo momento a un ordine di sole stampe, quindi una scadenza stretta di solito significa procurarsi la cornice a parte.
- Non esiste un servizio fisso di produzione express. La consegna è la parte che puoi accelerare.
Natale e altri periodi di punta
Nel periodo delle feste i nostri tempi si allungano leggermente e sono indicativi, senza impegno. Ogni anno pubblichiamo le date limite per ordinare con consegna prima di Natale, non appena i corrieri confermano i loro calendari. Finché non escono le nuove date, le date limite dell'anno scorso sono un riferimento ragionevole per organizzarti: gli ordini di sole stampe richiedono meno anticipo e quelli incorniciati di più.
Chiedici di verificare una data
Prima di ordinare, scrivi a info@creativehub.io indicando la data di scadenza, la destinazione dell'ordine, la misura, la carta, la quantità e se è con o senza cornice. Ti diremo con franchezza se la data è fattibile.
Quando una data conta, confronta i servizi prima di ordinare: la nostra pagina su opzioni e tempi di consegna riguarda stampe, opere montate e incorniciate.