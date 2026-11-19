Calcola a ritroso dalla tua data: tempo di produzione, più tempo di consegna, più un giorno o due di margine. Possiamo dirti quando un ordine verrà stampato e spedito, ma la consegna dipende dal corriere: ogni stima di consegna è quindi indicativa e senza impegno, e una data di arrivo non può essere garantita.

Passo 1: considera la produzione

Gli ordini di sole stampe vengono spediti entro il giorno lavorativo successivo se effettuati prima delle 13:30 (ora del Regno Unito). Le stampe C-type vengono spedite entro due giorni lavorativi. Vale per una singola stampa A4, per una stampa giclée larga un metro o per un lotto di stampe più piccole.

Le finiture richiedono più tempo, perché vengono realizzate su ordinazione:

Montaggio a secco: 5 giorni lavorativi.

Montaggio Acrylic Reverse: 10 giorni lavorativi.

Cornice su misura: 10 giorni lavorativi.

Maggiori dettagli su formati, tempi e limiti del montaggio si trovano nella guida cos'è una stampa montata.

I tempi si contano in giorni lavorativi. La produzione è ferma nei fine settimana e nei giorni festivi del laboratorio che realizza il tuo ordine, quindi un ordine del venerdì pomeriggio slitta alla settimana successiva. L'elenco completo è in Tempi di produzione.

Passo 2: aggiungi il tempo di consegna

Il tempo di consegna parte dalla spedizione e dipende dal servizio che scegli al checkout.

Gli ordini per indirizzi nell'UE vengono stampati nel nostro laboratorio di Düsseldorf e consegnati da DHL all'interno dell'UE. Una volta spedito l'ordine, DHL express di norma consegna il giorno lavorativo successivo; calcola 1 o 2 giorni in più per eventuali ritardi del corriere. Se il tuo indirizzo è in Germania, al checkout viene proposto anche il ritiro presso il laboratorio di Düsseldorf.

Trovi altre informazioni sui servizi nella nostra pagina dei servizi di consegna.

Passo 3: controlla la stima al checkout

La data di consegna prevista indicata al checkout comprende sia la produzione sia il trasporto per il tuo ordine specifico, quindi è la verifica più chiara per capire se una data è realistica. Puoi controllarla senza pagare:

Componi l'ordine su order.creativehub.io come al solito. Vai al checkout e inserisci l'indirizzo di consegna completo. Confronta le opzioni di consegna proposte per quell'indirizzo. Ognuna mostra una data di consegna prevista. Scegli l'opzione che arriva con un buon margine prima della data che ti serve.

Questo conta soprattutto per gli indirizzi remoti e sulle isole, dove le stime abituali potrebbero non valere. Se la stima è troppo a ridosso della tua scadenza, passa al servizio più rapido.

Scadenze strette

Ordina il prima possibile. È la cosa più utile che puoi fare per mettere al sicuro una data fissa.

Ordina solo la stampa . La cornice richiede 10 giorni lavorativi, quindi è improbabile che un ordine incorniciato sia fattibile in meno di due settimane. La cornice non può essere aggiunta in un secondo momento a un ordine di sole stampe, quindi una scadenza stretta di solito significa procurarsi la cornice a parte.

. La cornice richiede 10 giorni lavorativi, quindi è improbabile che un ordine incorniciato sia fattibile in meno di due settimane. La cornice non può essere aggiunta in un secondo momento a un ordine di sole stampe, quindi una scadenza stretta di solito significa procurarsi la cornice a parte. Non esiste un servizio fisso di produzione express. La consegna è la parte che puoi accelerare.

Natale e altri periodi di punta

Nel periodo delle feste i nostri tempi si allungano leggermente e sono indicativi, senza impegno. Ogni anno pubblichiamo le date limite per ordinare con consegna prima di Natale, non appena i corrieri confermano i loro calendari. Finché non escono le nuove date, le date limite dell'anno scorso sono un riferimento ragionevole per organizzarti: gli ordini di sole stampe richiedono meno anticipo e quelli incorniciati di più.

Chiedici di verificare una data

Prima di ordinare, scrivi a info@creativehub.io indicando la data di scadenza, la destinazione dell'ordine, la misura, la carta, la quantità e se è con o senza cornice. Ti diremo con franchezza se la data è fattibile.

Quando una data conta, confronta i servizi prima di ordinare: la nostra pagina su opzioni e tempi di consegna riguarda stampe, opere montate e incorniciate.