Come posso cancellare un ordine di stampa?

Scopri come cancellare un ordine online una volta effettuato.

Posso cancellare il mio ordine?

Siamo consapevoli del fatto che a volte un ordine non è del tutto giusto e puoi aver bisogno di cancellarlo.

Sfortunatamente, una volta che un ordine viene effettuato online non c’è la possibilità di modificare o cancellare l’ordine direttamente in creativehub, ma non preoccuparti, c’è ancora la possibilità di cancellarlo.

Potete cancellare l’ordine per mio conto?

Contattaci Call, email o messaggio istantaneo entro un’ora dall’effettuazione dell’ordine fornendoci il tuo numero d’ordine creativehub, solitamente non ci sono spese, ammenoché l’ordine non sia già stato stampato.

Se cancelli l’ordine prima che venga stampato, ti rimborseremo l’importo.

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