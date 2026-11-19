No. In un ordine non c'è un campo note a testo libero e non possiamo aggiungere a un pacco un biglietto scritto a mano o al computer. La produzione è automatizzata e ogni ordine viene realizzato esattamente come è stato configurato online, quindi una nota inviata per email dopo l'ordine non arriva alla persona che produce la tua stampa. Se ti serve qualcosa che le opzioni d'ordine non prevedono, chiedicelo prima di effettuare l'ordine.

Che cosa fare invece

Imposta tutto nell'ordine stesso. Scegli carta, formato, bordi, finitura e opzione di consegna su order.creativehub.io, così non ci sarà nulla da aggiungere a mano in seguito. Controlla la conferma d'ordine appena arriva. Avvisaci subito se qualcosa non va. Prima lo sappiamo, più è probabile che possiamo aiutarti prima che l'ordine avanzi nella produzione. Leggi Come annullo un ordine di stampa?

Inviare una stampa come regalo

Inserisci il nome e l'indirizzo del destinatario come indirizzo di consegna e spediamo l'ordine direttamente a lui. Lo stesso vale per una galleria, uno spazio espositivo o un'altra sede. Puoi salvare l'indirizzo nella tua rubrica con un'etichetta, così non dovrai digitarlo di nuovo.

Tempi e metodi di consegna per i vari paesi sono riportati nella nostra pagina sulla spedizione di stampe fine art.

Per un messaggio, crea il tuo biglietto come immagine e ordinalo come stampa a sé nello stesso ordine. Se l'ordine è già stato effettuato, non possiamo aggiungere nulla a quel pacco, quindi invia il tuo messaggio al destinatario separatamente.

Chiedere qualcosa che le opzioni non prevedono

Contattaci prima di ordinare e descrivi che cosa vorresti. Valutiamo ogni richiesta, ma non possiamo promettere di dire di sì. Se possiamo farlo, prima confermiamo con te il formato, i tempi e l'eventuale costo, e poi effettui l'ordine online come al solito.

Alcune cose non rientrano in ciò che facciamo:

Stampiamo dai file presenti nel tuo account creativehub. Non possiamo stampare su carta o materiali inviati da te o da un fornitore.

Non montiamo né incorniciamo stampe che non abbiamo realizzato noi.

La pagina del servizio di stampa mostra l'intera gamma di carte, montaggi e cornici che puoi ordinare online.

Un inserto stampato o una lettera con gli ordini che vendi

Se vendi stampe tramite sell.creativehub.io, puoi includere un inserto personalizzato: tu fornisci la grafica e noi la stampiamo e la inseriamo in ogni ordine. Non possiamo scrivere o digitare un messaggio al posto tuo, e l'inserto va impostato sul prodotto prima che l'ordine venga effettuato. Leggi Che cos'è un inserto personalizzato?

Questo è anche il modo per inviare una stampa con una lettera a ciascuno di molti destinatari. Crea il prodotto con il suo inserto, poi effettua un ordine manuale per ogni destinatario con l'indirizzo di consegna di quella persona (leggi Come ordinare manualmente i prodotti in dropshipping). Ogni ordine viene prodotto e spedito singolarmente: non possiamo lavorare da un elenco di indirizzi né riunire molti destinatari in un'unica spedizione.

Per le stampe che vendi, un inserto stampato può portare il tuo messaggio, e la nostra pagina sul dropshipping con brand mostra gli inserti e gli imballaggi disponibili.