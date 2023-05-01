Come posso contattare il servizio clienti?

Scopri come contattare il nostro servizio clienti.
Ordini di stampa
Ecco come contattare il nostro servizio clienti, sempre a tua disposizione:
Contattaci tramite:
- La nostra chat: clicca sull’icona blu in basso a destra.
- Scrivici una email: info@theprintspace.co.uk
Ordini di montaggio/incorniciatura
Se hai bisogno di informazioni riguardanti il montaggio o l’incorniciatura, rivolgiti al nostro reparto dedicato al montaggio e all’incorniciatura a Londra:
- Scrivici una email: info@londonpictureframing.co.uk
- Chiamaci: +44(0)20 7749 0618
- Vieni a farci visita: 238 Kingsland Road, E2 8AX, Londra
Il nostro reparto dedicato al montaggio e all’incorniciatura è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 ed il sabato dalle 9 alle 17 (orario del Regno Unito).