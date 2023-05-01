Come posso modificare un ordine di stampa?

Scopri come effettuare modifiche o cancellare un ordine online una volta effettuato.
Posso modificare il mio ordine?
Sfortunatamente, una volta che un ordine viene effettuato online non c’è la possibilità di modificare o cancellare l’ordine direttamente in creativehub, ma non preoccuparti, c’è ancora la possibilità di cancellarlo.
Come posso cancellare il mio ordine?
Se ci informi entro 1 ora dall’effettuazione dell’ordine online, saremo in grado di cancellare, aggiornare o rimborsare il tuo ordine.
Contattaci call, email o messaggio istantaneo il prima possibile fornendoci il tuo numero d’ordine creativehub, solitamente non ci sono spese, ammenoché l’ordine non sia già stato stampato.