Se un ordine ti giunge danneggiato o difettoso, mandaci delle fotografie non oltre sette giorni dopo la consegna. Un ordine che non giunge mai a destinazione viene classificato come smarrito dopo dieci giorni senza aggiornamenti del tracciamento nel Regno Unito, o venti per un indirizzo all'estero. Sostituiamo un ordine smarrito, e qualsiasi ordine con un reclamo confermato, senza alcun costo per te.

Danni da trasporto o un difetto

Scrivi a info@creativehub.io entro sette giorni dalla consegna e includi:

il tuo numero d'ordine, che trovi nell'email di conferma dell'ordine e nel tuo account;

una descrizione chiara del problema;

fotografie del danno o del difetto. Per i danni da trasporto, fotografa anche l'imballaggio oltre alla stampa.

I sette giorni sono identici per i danni subiti durante il trasporto e per un'imperfezione della stampa o della cornice.

Il pacco non è arrivato

Controlla il link di tracciamento nell'email di spedizione. Leggi Dove trovo il numero di tracciamento dei miei ordini di stampe? Se il tracciamento dice consegnato ma non c'è niente, chiedi ai vicini o in portineria e aspetta 24 ore. Molti di questi pacchi poi saltano fuori. Se continua a mancare, o il tracciamento è fermo, scrivici indicando il numero d'ordine, il numero di tracciamento e l'eventuale corrispondenza che hai avuto con il corriere. Così possiamo controllare l'ultima scansione e segnalare subito il caso al corriere.

Dieci giorni senza un aggiornamento del tracciamento nel Regno Unito, o venti all'estero, e classifichiamo l'ordine come smarrito. Segue una sostituzione gratuita, senza attendere la definizione del reclamo presso il corriere.

Cosa succede dopo

Una volta che abbiamo confermato il reclamo, parte una sostituzione a nostre spese, consegna inclusa. Entra in produzione come ordine prioritario sotto un nuovo numero d'ordine, e il tracciamento ti arriva per email al momento della spedizione. Normalmente la stampa danneggiata non deve tornare da noi.

Se la stampa è arrivata integra ma non sei soddisfatto del suo aspetto, leggi Non sono soddisfatto del mio ordine di stampa, montaggio o cornice: come faccio un reclamo? I dettagli su come viene spedito ogni ordine sono nella pagina dei servizi di consegna.

Se hai venduto la stampa tramite il tuo negozio

L'acquisto dell'acquirente è avvenuto presso di te, il che significa che il reclamo ci arriva per tuo tramite. Metti insieme il suo messaggio e le sue fotografie e mandaci un'email dall'indirizzo del tuo account creativehub con il nostro numero d'ordine oppure con quello del tuo negozio. Il limite di sette giorni resta invariato. Leggi Un ordine è stato consegnato al mio cliente danneggiato o difettoso.

Per vedere come vengono spedite e tracciate stampe, opere montate e incorniciate, dai un’occhiata alla pagina su opzioni di consegna e tracciamento.