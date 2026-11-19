Se un ordine ti giunge danneggiato o difettoso, mandaci delle fotografie non oltre sette giorni dopo la consegna. Un ordine che non giunge mai a destinazione viene classificato come smarrito dopo dieci giorni senza aggiornamenti del tracciamento nel Regno Unito, o venti per un indirizzo all'estero. Sostituiamo un ordine smarrito, e qualsiasi ordine con un reclamo confermato, senza alcun costo per te.
Danni da trasporto o un difetto
Scrivi a info@creativehub.io entro sette giorni dalla consegna e includi:
- il tuo numero d'ordine, che trovi nell'email di conferma dell'ordine e nel tuo account;
- una descrizione chiara del problema;
- fotografie del danno o del difetto. Per i danni da trasporto, fotografa anche l'imballaggio oltre alla stampa.
I sette giorni sono identici per i danni subiti durante il trasporto e per un'imperfezione della stampa o della cornice.
Il pacco non è arrivato
- Controlla il link di tracciamento nell'email di spedizione. Leggi Dove trovo il numero di tracciamento dei miei ordini di stampe?
- Se il tracciamento dice consegnato ma non c'è niente, chiedi ai vicini o in portineria e aspetta 24 ore. Molti di questi pacchi poi saltano fuori.
- Se continua a mancare, o il tracciamento è fermo, scrivici indicando il numero d'ordine, il numero di tracciamento e l'eventuale corrispondenza che hai avuto con il corriere. Così possiamo controllare l'ultima scansione e segnalare subito il caso al corriere.
Dieci giorni senza un aggiornamento del tracciamento nel Regno Unito, o venti all'estero, e classifichiamo l'ordine come smarrito. Segue una sostituzione gratuita, senza attendere la definizione del reclamo presso il corriere.
Cosa succede dopo
Una volta che abbiamo confermato il reclamo, parte una sostituzione a nostre spese, consegna inclusa. Entra in produzione come ordine prioritario sotto un nuovo numero d'ordine, e il tracciamento ti arriva per email al momento della spedizione. Normalmente la stampa danneggiata non deve tornare da noi.
Se la stampa è arrivata integra ma non sei soddisfatto del suo aspetto, leggi Non sono soddisfatto del mio ordine di stampa, montaggio o cornice: come faccio un reclamo? I dettagli su come viene spedito ogni ordine sono nella pagina dei servizi di consegna.
Se hai venduto la stampa tramite il tuo negozio
L'acquisto dell'acquirente è avvenuto presso di te, il che significa che il reclamo ci arriva per tuo tramite. Metti insieme il suo messaggio e le sue fotografie e mandaci un'email dall'indirizzo del tuo account creativehub con il nostro numero d'ordine oppure con quello del tuo negozio. Il limite di sette giorni resta invariato. Leggi Un ordine è stato consegnato al mio cliente danneggiato o difettoso.
Per vedere come vengono spedite e tracciate stampe, opere montate e incorniciate, dai un’occhiata alla pagina su opzioni di consegna e tracciamento.