Non sono soddisfatto della mia stampa, montaggio o incorniciatura, come posso fare un reclamo?

Scopri come contattarci nel caso di un reclamo.

Siamo orgogliosi di fornire prodotti di stampa e incorniciatura di altissimo livello con un servizio all’altezza dei nostri prodotti, ecco perché offriamo ai nostri utenti una garanzia di soddisfazione su tutti gli ordini.

Nel caso in cui non siate soddisfatti del tuo ordine di stampe, montaggio o incorniciatura, contatta il nostro servizio clienti e ci assicureremo che ti venga fornita una soluzione adatta alle tue esigenze.

Contattaci tramite: