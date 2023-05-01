Un ordine è arrivato al mio cliente danneggiato o difettoso

Occasionalmente possono verificarsi problemi, come una stampa danneggiata durante il trasporto o un piccolo difetto del prodotto non rilevato durante il nostro controllo qualità. Per quanto raro, è frustrante, ma non preoccuparti: lo risolveremo subito per te.



A volte ci è utile vedere le foto dei danni o dei difetti per migliorare il nostro processo di controllo qualità, quindi potremmo chiederti di inviarcele. In ogni caso, invieremo immediatamente una sostituzione al tuo cliente, il giorno lavorativo successivo.

Stai tranquillo: non comunichiamo direttamente con i tuoi clienti (siamo un servizio white label), quindi se c’è un problema basta che ce lo segnali e lo risolveremo sostituendo il prodotto.

Le nostre recensioni su Trustpilot dovrebbero darti piena fiducia nella qualità e nel servizio clienti che riceverai.