Il numero di tracciamento viene creato quando l'ordine viene spedito, non quando viene effettuato. Arriva nell'email di spedizione, e il link di tracciamento compare anche nel tuo account. Se finora hai ricevuto solo la conferma d'ordine, l'ordine è ancora in produzione e il tracciamento non esiste ancora.

Cosa ricevi, e quando

Email di conferma d'ordine, inviata quando ordini. Riporta il numero d'ordine e una data di consegna stimata. Il tuo ordine viene prodotto e sottoposto al controllo qualità. Email di spedizione, inviata quando l'ordine parte dal nostro laboratorio, con il link di tracciamento.

Per trovare il link nel tuo account, vai su Orders (ordini) nel menu a sinistra su order.creativehub.io, apri l'ordine e guarda nella scheda Status (stato). Dove trovo il numero di tracciamento dei miei ordini di stampa? mostra i passaggi.

Quanto tempo passa prima della spedizione

Il montaggio richiede 5 giorni lavorativi e le cornici su misura 10 giorni lavorativi, perché ogni pezzo viene realizzato su ordinazione. Gli ordini di sole stampe sono molto più rapidi. La data di consegna stimata indicata al checkout comprende sia la produzione sia il trasporto del tuo ordine. Vedi Il mio ordine di stampa arriverà entro una data precisa?

È normale per il primo giorno circa. Dopo la spedizione il corriere deve ancora scansionare il pacco nella propria rete, e la pagina di tracciamento inizia ad aggiornarsi solo dopo quella prima scansione. Una volta che il corriere ha preso in carico il pacco, la pagina di tracciamento fornisce una stima di consegna più precisa.

Quanto tracciamento offre ciascun servizio

Gli ordini per indirizzi UE vengono consegnati da DHL. Possiamo aggiungere il tuo numero di telefono a una spedizione DHL in modo che tu riceva aggiornamenti via SMS: inviaci il numero d'ordine e il numero da usare.

Un ordine grande può essere suddiviso in più pacchi, ciascuno con il proprio numero di tracciamento, quindi controlla se nell'email di spedizione c'è più di un link.

Periodi di punta

Nei periodi di maggiore attività, soprattutto a Natale, i tempi di produzione si allungano leggermente e sono indicativi, senza garanzia: facciamo del nostro meglio per rispettarli, quindi l'email di spedizione può arrivare un po' più tardi. Ordina il prima possibile.

Chiederci di controllare un ordine

Scrivi a info@creativehub.io, oppure usa la pagina dei contatti, indicando:

il numero d'ordine riportato nell'email di conferma; il nome con cui è stato effettuato l'ordine; il paese di consegna, se è fuori dal Regno Unito.

Verifichiamo lo stato con il team di produzione e ti rispondiamo con i dati di tracciamento o un aggiornamento.

Ogni servizio offre un livello di tracciamento diverso, e la nostra pagina dei servizi di consegna presenta le opzioni per Regno Unito, UE, Stati Uniti e resto del mondo.