Scopri come tracciare le spedizioni dei tuoi ordini.
Tutti gli ordini che lasciano il nostro laboratorio sono dotati di un servizio di tracciamento*.
Queste informazioni ti saranno inviate con un numero di tracking per email una volta che il tuo ordine sarà spedito, ma per sicurezza ecco dove puoi tracciare il tuo ordine:
Nel Regno Unito
Europa e Resto del Mondo
*Le opzioni di posta standard non sono completamente tracciabili. Royal Mail Signed For delivery è un servizio di consegna con firma. Le informazioni di tracciamento vengono aggiornate una volta che Royal Mail tenta la consegna. Per saperne di più su questo servizio clicca qui.
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