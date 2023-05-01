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Nastro di carta riciclata nel nostro servizio di incorniciatura

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Utilizziamo esclusivamente materiali sostenibili e riciclati.

Noi di theprintspace facciamo attenzione al problema dell’inquinamento dovuto alla plastica.

  • I materiali che usiamo per produrre i tuoi ordini sono stati accuratamente selezionati per ridurre l’impatto sull’ambiente, pur garantendo che gli ordini arrivino in perfette condizioni.
  • Abbiamo abolito tutte le altre forme di nastro adesivo, ed utilizziamo esclusivamente un nastro di carta fatto di fibre riciclate al 100%.

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Aggiornato il 11 Marzo 2021

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