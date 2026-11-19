No. Stampiamo da file digitali ad alta risoluzione e non scansioniamo, digitalizziamo né fotografiamo opere al nostro interno. Un dipinto, un disegno, una fotografia o un negativo vanno prima scansionati; poi carichi il file e ordini la stampa come al solito.
Che cosa non possiamo fare
- Scansionare, digitalizzare o fotografare opere, compresi i negativi 35mm.
- Stampare direttamente da un originale, per esempio un dipinto.
- Stampare da negativi su pellicola o su carta. Tutto viene stampato da un file digitale.
Per favore non portarci e non spedirci originali o negativi. Non possiamo digitalizzarli né restituirli insieme a una stampa, quindi vanno affidati al tuo servizio di scansione.
Scegliere un servizio di scansione
Puoi usare qualsiasi fornitore tu preferisca. La qualità delle scansioni varia molto, quindi controlla le recensioni del fornitore su Google o Trustpilot prima di prenotare.
Che cosa chiedere a chi fa la scansione
- Un TIFF ad alta risoluzione, a livello unico, con una risoluzione sufficiente per 300 ppi nel formato che vuoi stampare.
- Una scansione grande. L'ideale è scansionare a una risoluzione molto più alta, per esempio 1200 dpi. Potrai poi ridurre a 300 ppi nel formato di stampa senza perdere qualità utile.
- Ancora di più per i negativi. Un negativo 35mm richiede una scansione ad altissima risoluzione per essere stampato bene in A3 o più grande.
Il colore della stampa dipende dalla qualità della scansione, e la scansione fissa il limite massimo del formato in cui puoi stampare. Stampiamo esattamente ciò che c'è nel file, quindi se nella scansione la carta dell'originale risulta grigia o color crema anziché bianca, correggila prima di caricare il file. In Photoshop apri Image → Adjustments → Levels e clicca con il contagocce del punto di bianco su un'area che dovrebbe essere bianco puro.
Per verificare che la scansione corretta venga stampata come appare a schermo, segui la nostra guida all'accuratezza del colore.
Fotografie vecchie o danneggiate
Fai prima scansionare la fotografia. Uno specialista del restauro potrà poi riparare nel file pieghe, sbiadimenti o danni alla superficie prima che la stampiamo. Puoi trovarne uno su una piattaforma come Upwork o Behance, e poi caricare il file finito.
Calcola i tempi
La scansione si prenota separatamente con il fornitore, e i suoi tempi si aggiungono ai nostri tempi di stampa. Tienine conto nella tua pianificazione se hai una scadenza.
Per i tempi di spedizione da mettere in conto, la pagina sulla spedizione di stampe fine art descrive i servizi che usiamo.
Quando hai il file
Caricalo su order.creativehub.io. Se non sai in che formato massimo si potrà stampare, chiedici di controllare il file prima.
Quando ricevi la scansione dal tuo fornitore, la nostra guida pratica alla stampa spiega come preparare il file, scegliere il formato e fare l’ordine.