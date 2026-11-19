Se un'email propone di acquistare le tue opere per conto di un investitore, un collezionista o un cliente, arriva da un indirizzo personale Gmail, Outlook o Yahoo, oppure ti chiede la password o i dati della carta, non viene da noi. Non rispondere e non fare clic su nulla. Inoltrala a info@creativehub.io e ti confermeremo se è autentica.

La truffa che usa il nostro nome

Sono in circolazione email non richieste firmate "The Creative Hub", secondo le quali un investitore, un collezionista o un cliente desidera comprare le opere del destinatario. Sono fraudolente e approfittano del nostro nome. Non le invia né theprintspace né creativehub, e non sono il segnale di una violazione dei nostri sistemi.

Cosa non facciamo mai

Comprare arte non è una cosa che facciamo per conto di nessuno. Qui nessuno contatta artisti o clienti per acquisire opere destinate a investitori, collezionisti o gallerie, e non siamo un tramite nelle vendite d'arte.

Il nostro personale non ti contatta da una casella Gmail, Outlook o Yahoo, né da qualsiasi altro indirizzo privato. L'indirizzo ufficiale per raggiungerci è info@creativehub.io.

Password, numeri di carta e coordinate bancarie non vengono mai richiesti per email. Gli unici posti in cui si inserisce una carta sono il tuo account e il checkout dei nostri siti.

Le fatture e le richieste di pagamento non arrivano da indirizzi di terzi. Le tue fatture le trovi nel tuo account.

Segnali di un falso

L'indirizzo non è uno dei nostri, oppure il nome che compare è theprintspace ma dietro si nasconde un indirizzo diverso.

Ti mette fretta, vuole che la risposta sia mandata a un altro indirizzo, oppure subordina un'offerta a un pagamento che devi fare prima tu.

Vuole che tu rimandi indietro i tuoi dati in risposta, o che tu apra un link con un clic.

I link conducono altrove rispetto a theprintspace.co.uk, theprintspace.com, creativehub.io o store.creativehub.io, che sono gli unici indirizzi a cui rimandano le nostre vere email.

Cosa fare

Nel caso in cui tu non abbia fatto nulla con l'email, lasciala stare: nessuna risposta, nessun clic, nessun allegato aperto. Il tuo account non ha bisogno di modifiche. Ogni volta che un messaggio ti lascia nel dubbio, inoltralo a info@creativehub.io e ti diremo se è nostro.

Se hai già risposto o fatto clic

Hai risposto? Non mandare denaro né dati personali.

Hai fatto clic su un link? Per sicurezza, modifica la password del tuo account.

Hai comunicato i dati del tuo account? Imposta una nuova password creativehub e abilita l'autenticazione a due fattori in Settings → Security.

Altri modi per contattarci sono nella pagina dei contatti.

Per modi autentici di vendere le tue opere che non iniziano con un’email non richiesta, la nostra guida su dove vendere stampe d’arte mette a confronto le strade principali.