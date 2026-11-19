Tutto ciò che carichi rimane di tua proprietà e lo conserviamo per tutto il tempo in cui il tuo account viene utilizzato. Lo spazio previsto è di 30 GB di immagini per account su ognuno dei nostri due siti. Quando un account è rimasto 18 mesi senza attività né vendite può essere rimosso insieme al suo contenuto, perciò consideralo una copia di lavoro e tieni gli originali sui tuoi dischi: il nostro mestiere è stampare, non archiviare.

Quanto spazio hai a disposizione

Lo spazio standard è di 30 GB di file immagine per account. Uno più ampio esiste solo se lo abbiamo stabilito con te individualmente.

di file immagine per account. Uno più ampio esiste solo se lo abbiamo stabilito con te individualmente. order.creativehub.io e sell.creativehub.io hanno librerie separate da 30 GB l'una, per cui quello che carichi su uno non toglie nulla all'altro.

Vengono conteggiate soltanto le immagini che si trovano nella tua libreria in questo momento. Appena elimini un file, questo smette di essere conteggiato e lo spazio torna immediatamente a tua disposizione.

Il sito respinge qualsiasi caricamento che porterebbe la libreria oltre il suo limite. Togli prima qualche immagine, oppure scrivi a info@creativehub.io e chiedici di rivedere il tuo limite. Lo spazio aggiuntivo non è qualcosa che si può comprare online.

Liberare spazio

Passa in rassegna la tua libreria e rimuovi tutto quello che ha esaurito la sua funzione; si possono spuntare più file e rimuoverli in una volta sola. Gli originali a piena risoluzione, i caricamenti doppi e le vecchie prove sono il punto migliore da cui partire. Una cancellazione non è reversibile dall'interno del tuo account, quindi assicurati di avere una copia di ogni file che potresti voler stampare di nuovo.

Sul sito Sell la libreria si chiama Media Library e si trova nella barra laterale. Lì alcuni file sono protetti dall'eliminazione: un'immagine usata come opera o come immagine prodotto di un prodotto attuale, e il file che fa da predefinito per il tuo account. Rimuovere un caricamento non compromette i prodotti creati a partire da esso.

Per quanto tempo conserviamo i file

Per tutto il tempo in cui l'account viene utilizzato, i suoi file vengono lasciati dove sono.

La nostra politica sui dati e sulla riduzione delle emissioni di carbonio ci consente di rimuovere un account, e tutto ciò che vi è archiviato, dopo 18 mesi senza alcuna attività né vendita .

. Il conteggio riguarda l'account nel suo insieme, mai un singolo file o prodotto. Un'edizione limitata dalle vendite lente è al sicuro per tutto il tempo in cui l'account stesso è attivo.

Un ordine che arriva tramite l'API è attività esattamente quanto uno inserito a mano. Avere accesso all'API non basta, di per sé, a mettere un account al di fuori di questa politica.

Dopo la chiusura di un account, i suoi contenuti possono essere rimossi una volta trascorso un periodo ragionevole.

La normativa fiscale e contabile ci obbliga a conservare i dati degli ordini passati e delle fatture, e noi lo facciamo.

Starai via a lungo? Accedi di tanto in tanto, oppure faccelo sapere. Quello che archivi da noi deve essere una seconda copia e mai la sola.

A chi appartengono i file che carichi

A te. Un caricamento ci concede l'autorizzazione limitata da cui dipende il servizio e niente di più ampio: stampare quanto è stato ordinato e, per chi vende, esporre le opere sulle tue pagine e realizzare gli elementi che le accompagnano, come immagini prodotto e certificati. La proprietà non passa a noi, l'accordo non è esclusivo e delle tue opere non viene fatto nessun altro uso. Elimina una pagina prodotto o l'intero account e quell'autorizzazione a esporre e produrre l'opera si ferma lì, salvo che gli ordini effettuati prima di allora vengono comunque evasi.

Riservatezza

Le nostre condizioni vincolano entrambe le parti: noi non possiamo trasmettere ad altri le tue informazioni riservate e tu non puoi trasmettere le nostre, a meno che non lo imponga la legge. Misure di sicurezza proteggono i dati personali dalla perdita, dalla modifica e dall'apertura da parte di chiunque non ne abbia diritto.

Eliminare il tuo account

Puoi eliminare singoli file, o l'intero account, da solo in qualsiasi momento.

Apri Account settings → Account e scorri fino a Delete Account (elimina account). Clicca su Delete My Account. Leggi la conferma e clicca su Yes, delete my account.

Hai un unico accesso creativehub per entrambi i siti, quindi eliminandolo chiudi il tuo account su tutti e due. L'operazione non si può annullare e non potrai più accedere. I tuoi dati personali vengono eliminati, a parte i dati degli ordini passati e delle fatture che dobbiamo conservare per motivi legali e contabili. Se preferisci che lo facciamo noi, contatta il servizio clienti dall'indirizzo email del tuo account.

Dove trovi le condizioni

I termini e condizioni per gli ordini di stampa e gli account creativehub sono pubblicati online, mentre la nostra informativa sulla privacy e la politica sui cookie sono sul sito di theprintspace. Le condizioni che accetti quando accedi al sito Sell sono su creativehub.io/our-terms-and-conditions. Non esiste una politica di utilizzo accettabile separata: le regole su cosa stampiamo e su come si può usare il servizio fanno parte delle condizioni. Se ti serve una copia per il tuo archivio, chiedicela e ti mandiamo le condizioni in allegato.

Poiché i file master restano a te, la nostra guida alla stampa passo dopo passo spiega come preparare un file e scegliere il formato in cui stamparlo.