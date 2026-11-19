Tutto ciò che carichi rimane di tua proprietà e lo conserviamo per tutto il tempo in cui il tuo account viene utilizzato. Lo spazio previsto è di 30 GB di immagini per account su ognuno dei nostri due siti. Quando un account è rimasto 18 mesi senza attività né vendite può essere rimosso insieme al suo contenuto, perciò consideralo una copia di lavoro e tieni gli originali sui tuoi dischi: il nostro mestiere è stampare, non archiviare.
Quanto spazio hai a disposizione
- Lo spazio standard è di 30 GB di file immagine per account. Uno più ampio esiste solo se lo abbiamo stabilito con te individualmente.
- order.creativehub.io e sell.creativehub.io hanno librerie separate da 30 GB l'una, per cui quello che carichi su uno non toglie nulla all'altro.
- Vengono conteggiate soltanto le immagini che si trovano nella tua libreria in questo momento. Appena elimini un file, questo smette di essere conteggiato e lo spazio torna immediatamente a tua disposizione.
- Il sito respinge qualsiasi caricamento che porterebbe la libreria oltre il suo limite. Togli prima qualche immagine, oppure scrivi a info@creativehub.io e chiedici di rivedere il tuo limite. Lo spazio aggiuntivo non è qualcosa che si può comprare online.
Liberare spazio
Passa in rassegna la tua libreria e rimuovi tutto quello che ha esaurito la sua funzione; si possono spuntare più file e rimuoverli in una volta sola. Gli originali a piena risoluzione, i caricamenti doppi e le vecchie prove sono il punto migliore da cui partire. Una cancellazione non è reversibile dall'interno del tuo account, quindi assicurati di avere una copia di ogni file che potresti voler stampare di nuovo.
Sul sito Sell la libreria si chiama Media Library e si trova nella barra laterale. Lì alcuni file sono protetti dall'eliminazione: un'immagine usata come opera o come immagine prodotto di un prodotto attuale, e il file che fa da predefinito per il tuo account. Rimuovere un caricamento non compromette i prodotti creati a partire da esso.
Per quanto tempo conserviamo i file
- Per tutto il tempo in cui l'account viene utilizzato, i suoi file vengono lasciati dove sono.
- La nostra politica sui dati e sulla riduzione delle emissioni di carbonio ci consente di rimuovere un account, e tutto ciò che vi è archiviato, dopo 18 mesi senza alcuna attività né vendita.
- Il conteggio riguarda l'account nel suo insieme, mai un singolo file o prodotto. Un'edizione limitata dalle vendite lente è al sicuro per tutto il tempo in cui l'account stesso è attivo.
- Un ordine che arriva tramite l'API è attività esattamente quanto uno inserito a mano. Avere accesso all'API non basta, di per sé, a mettere un account al di fuori di questa politica.
- Dopo la chiusura di un account, i suoi contenuti possono essere rimossi una volta trascorso un periodo ragionevole.
- La normativa fiscale e contabile ci obbliga a conservare i dati degli ordini passati e delle fatture, e noi lo facciamo.
Starai via a lungo? Accedi di tanto in tanto, oppure faccelo sapere. Quello che archivi da noi deve essere una seconda copia e mai la sola.
A chi appartengono i file che carichi
A te. Un caricamento ci concede l'autorizzazione limitata da cui dipende il servizio e niente di più ampio: stampare quanto è stato ordinato e, per chi vende, esporre le opere sulle tue pagine e realizzare gli elementi che le accompagnano, come immagini prodotto e certificati. La proprietà non passa a noi, l'accordo non è esclusivo e delle tue opere non viene fatto nessun altro uso. Elimina una pagina prodotto o l'intero account e quell'autorizzazione a esporre e produrre l'opera si ferma lì, salvo che gli ordini effettuati prima di allora vengono comunque evasi.
Riservatezza
Le nostre condizioni vincolano entrambe le parti: noi non possiamo trasmettere ad altri le tue informazioni riservate e tu non puoi trasmettere le nostre, a meno che non lo imponga la legge. Misure di sicurezza proteggono i dati personali dalla perdita, dalla modifica e dall'apertura da parte di chiunque non ne abbia diritto.
Eliminare il tuo account
Puoi eliminare singoli file, o l'intero account, da solo in qualsiasi momento.
- Apri Account settings → Account e scorri fino a Delete Account (elimina account).
- Clicca su Delete My Account.
- Leggi la conferma e clicca su Yes, delete my account.
Hai un unico accesso creativehub per entrambi i siti, quindi eliminandolo chiudi il tuo account su tutti e due. L'operazione non si può annullare e non potrai più accedere. I tuoi dati personali vengono eliminati, a parte i dati degli ordini passati e delle fatture che dobbiamo conservare per motivi legali e contabili. Se preferisci che lo facciamo noi, contatta il servizio clienti dall'indirizzo email del tuo account.
Dove trovi le condizioni
I termini e condizioni per gli ordini di stampa e gli account creativehub sono pubblicati online, mentre la nostra informativa sulla privacy e la politica sui cookie sono sul sito di theprintspace. Le condizioni che accetti quando accedi al sito Sell sono su creativehub.io/our-terms-and-conditions. Non esiste una politica di utilizzo accettabile separata: le regole su cosa stampiamo e su come si può usare il servizio fanno parte delle condizioni. Se ti serve una copia per il tuo archivio, chiedicela e ti mandiamo le condizioni in allegato.
Poiché i file master restano a te, la nostra guida alla stampa passo dopo passo spiega come preparare un file e scegliere il formato in cui stamparlo.