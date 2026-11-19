Non c'è un ordine minimo: puoi ordinare una sola stampa con la stessa facilità di cento. Al checkout il prezzo standard si applica a ogni copia, quante che siano quelle che ordini. Per un grande ordine diretto, come la serie per una mostra o un'edizione, il team può fare un preventivo per l'intero lavoro, e l'eventuale sconto sul volume viene applicato in quel preventivo, quindi chiedi prima di ordinare.

Nessun ordine minimo

Stampiamo su richiesta da rotoli di carta da conservazione, quindi una stampa singola è un ordine normale, e oltre ai formati standard sono disponibili formati personalizzati. Per ordinare più formati o più copie della stessa opera, carica il file una volta sola e aggiungi ogni formato a partire da quello.

I prezzi al checkout sono gli stessi per qualsiasi quantità

Il prezzo per stampa indicato nel listino prezzi e nel tuo carrello è il prezzo di ogni copia. Nel carrello nulla viene ridotto automaticamente all'aumentare della quantità, e questo vale allo stesso modo per le serie da mostra, gli ordini per un cliente e le stampe destinate alla rivendita. Non esiste un listino separato per professionisti, gallerie o mostre.

Ordini grandi: chiedi prima un preventivo

Per un ordine grande che acquisti tu, il team calcola il prezzo dell'intero lavoro come un unico ordine: formati, carta, finitura, consegna e tempi. Gli sconti sul volume dipendono dal tipo di ordine e dal suo valore, e sono indicati nel preventivo. Non pubblichiamo i livelli di sconto e uno sconto non viene mai applicato al checkout, quindi richiedi il preventivo prima di effettuare l'ordine.

Scrivi a info@creativehub.io indicando:

che cosa stampi: il numero di pezzi, e se si tratta di una sola immagine o di una serie;

i formati, e se sono tutti uguali o misti;

il tipo di stampa (giclée o C-type) e la carta, se hai una preferenza;

eventuali montaggi o cornici;

la tua scadenza e la destinazione della consegna.

Possiamo anche consigliarti su carta, formati, tempi di produzione e sul modo più conveniente di comporre l'ordine. Se sei indeciso sulla carta, un campionario è un primo passo sensato prima di una tiratura più grande.

Enti benefici, professionisti e sponsorizzazioni

Manteniamo un'unica struttura di prezzi uguale per tutti. Non offriamo tariffe ridotte per enti benefici o organizzazioni non profit, sconti per professionisti né sponsorizzazioni di artisti o mostre. Siamo lieti di dare consigli tecnici su materiali, formati e finiture per una mostra o una tiratura di stampe per una raccolta fondi, alle nostre tariffe standard.

Ordini dal tuo negozio online

Questo articolo riguarda le stampe che acquisti per te. I prezzi del dropshipping sono pubblicati e sono gli stessi per ogni venditore a qualsiasi volume, e per quegli ordini non si fanno preventivi.

Per una sola stampa o una piccola tiratura, il nostro listino prezzi è il modo più rapido per stimare il costo per formato prima di chiedere un preventivo.