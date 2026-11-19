Sí. Mientras preparas un pedido en order.creativehub.io, la vista previa se redibuja con cada elección que haces, hasta mostrar la pieza enmarcada en una pared. Es una guía de la composición y las proporciones, no del color ni de la textura.

Qué muestra la vista previa

Tu imagen al tamaño que has introducido, con el recorte que hayas elegido.

El borde, dibujado en tiempo real a medida que lo cambias.

El paspartú, en el color y el ancho que has elegido.

El marco, dibujado con la moldura que has elegido y con su ancho en proporción a la impresión.

La pieza enmarcada en una pared, para que puedas valorar el aspecto general.

Nunca se aplica un recorte sin que lo veas

Si la forma de tu imagen no coincide con el tamaño que escribes, se te pide que elijas entre Crop image (recortar imagen) y Add border (añadir borde), cada una con una vista previa en tiempo real, antes de poder continuar. No se recorta nada sin que lo veas primero.

Qué no puede mostrar la vista previa

La vista previa se dibuja en pantalla, así que no puede mostrar la textura del papel, la profundidad de un marco ni el color exacto.

La textura del papel puedes verla y tocarla con nuestros packs de muestra de papeles Fine Art antes de hacer el pedido.

Para ir más allá de la vista previa en pantalla, nuestra página de enmarcado hecho a mano muestra con más detalle los estilos de marco, las molduras y las opciones de cristal.