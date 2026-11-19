Hay cuatro tipos de marco a medida: Standard (estándar), Box (de caja), Floating (flotante) y Tray (de bandeja). Cada uno se hace a mano al tamaño de tu impresión y tiene su propia selección de molduras, cristales y paspartús. El tipo que elijas determina cómo se sujeta la impresión, así que elige primero el tipo y después la moldura.

Los cuatro tipos de marco

Tipo de marco Cómo queda la impresión Molduras Cristal Paspartú Standard Detrás del cristal, con paspartú o con filete La gama completa, 22 opciones Opcional Opcional Box Retranqueada dentro de un perfil profundo 6 opciones Opcional Opcional Floating Montada en flotante, elevada sobre un fondo blanco, con los cuatro bordes del papel a la vista 6 opciones Opcional Ninguno Tray Una pieza montada dentro de una bandeja rebajada, con ranura de sombra 4 acabados Ninguno Ninguno

Si quieres una ranura de sombra entre la pieza y el marco, necesitas un marco Floating o un marco Tray. En la página de enmarcado hay fotografías de cada estilo terminado.

Molduras según el tipo de marco

Marcos Standard

White (blanco), Black (negro), Walnut (nogal) y Beech (haya): Thin (fina), Wide (ancha) o Square (cuadrada).

Oak (roble): Thin (15 mm), Wide (34 mm), Thin Rounded (fina redondeada, 20 mm) o Wide Rounded (ancha redondeada).

Silver (plata, de metal): Thin (20 mm) o Wide (30 mm).

Gold (oro, de metal): Thin (19 mm) o Wide (30 mm).

Ornate, un dorado decorativo de estilo clásico: Gold Small o Gold Large.

Marcos Box y Floating

White: Thin o Square.

Black: Thin o Square.

Oak: Thin (15 mm) o Thin Rounded (20 mm). Oak Wide es una moldura solo para marcos Standard.

Los marcos Tray se ofrecen en Beech, White, Black o Walnut, con un único perfil en cada uno.

Las molduras Thin miden aproximadamente entre 15 y 25 mm de ancho en el frente. Square es una moldura ancha de cantos rectos. La madera más oscura es el nogal negro americano, disponible en los marcos Standard y Tray. No teñimos los marcos de un color personalizado ni los igualamos a una muestra.

Marcos Floating: la separación y el tamaño total

En un marco flotante hay una separación de 1 pulgada en cada lado entre el papel y el interior del marco, sea cual sea el tamaño de la impresión o la moldura. La separación es fija. Un borde incluido en tu archivo se imprime en el papel, así que queda dentro de la separación y no la amplía. El fondo es siempre blanco. Si buscas un conjunto totalmente negro, elige un marco Standard o Box con moldura negra y paspartú negro.

Para calcular el tamaño exterior de un marco flotante:

Parte de la anchura y la altura de la impresión. Suma 2 pulgadas a cada dimensión por la separación de los dos lados opuestos. Suma a cada dimensión el doble del ancho del frente de la moldura.

Si necesitas que te confirmemos el tamaño final o la profundidad de una moldura concreta antes de hacer el pedido, pregúntanos y lo comprobamos.

Marcos Tray

El marco de bandeja es el único tipo que se fabrica sin cristal, y no lleva paspartú. Es adecuado para una impresión montada, por ejemplo una impresión sobre Dibond. El frente del marco mide unos 18 mm de ancho visto de frente, lleva los herrajes colocados para que llegue listo para colgar, y un marco Tray A3 con montaje en Dibond pesa unos 1,2 kg sin embalaje. Al no llevar cristal no hay reflejos, pero la superficie queda sin protección: cuélgalo lejos del sol directo y de la humedad, y quítale el polvo con cuidado con un paño seco.

Qué es el Dibond y qué otros soportes usamos para montar se explica en nuestra guía sobre impresiones montadas.

Cristal y filetes

Todos los acristalamientos son de vidrio auténtico. No ofrecemos acristalamiento acrílico en los marcos a medida. En los marcos Standard, Box y Floating, el desplegable Glass (cristal) ofrece None, Standard y Anti Reflective Art, que es el cristal que recomendamos. Los cristales Conservation Clear y Museum también están disponibles en los marcos a medida: pregúntanos por ellos. Las propiedades ópticas de cada uno están en Opciones de cristal para marcos.

Cuando no hay paspartú, un pequeño filete (un listón separador) mantiene la impresión separada del cristal. Puede ser de la misma madera que la moldura, o blanco o negro. Si quieres un filete negro, pídelo en las notas del pedido y después envíanos tu número de pedido. Todos los marcos van encintados y sellados por detrás.

Cómo elegirlo al hacer el pedido

En order.creativehub.io, selecciona tu imagen y haz clic en Order Prints. En la tarjeta Framing & Mounting elige Bespoke frame. Elige un tipo en la tarjeta Frame Type. La tarjeta Moulding muestra entonces solo las molduras de ese tipo. Elige el Material y después el Profile cuando el material tenga más de uno. Configura el cristal, los herrajes para colgar y el paspartú en la tarjeta Frame Options.

El precio se actualiza a medida que avanzas. Los precios orientativos están en la lista de precios.

Límites de tamaño y plazos

Para poder enmarcarla, la impresión debe medir al menos 180 mm en su lado más corto.

Se puede enmarcar cualquier tamaño por encima de ese, no solo los tamaños fotográficos o de la serie A. Un tamaño no estándar, como 589 x 841 mm, se centra en el marco.

Los límites máximos están en ¿Cuál es el tamaño máximo que podéis enmarcar o montar?

Cuenta con 10 días laborables para una impresión enmarcada, impresión incluida. No es posible un pedido enmarcado para el día siguiente. A veces se puede hacer un pedido urgente, que se acuerda caso por caso, así que pregunta antes de hacer el pedido.

Todos los marcos a medida se hacen a mano en nuestro estudio de Londres y se envían desde el Reino Unido, por lo que pueden aplicarse aranceles aduaneros en las entregas a la UE.

Cada tipo de marco aparece con sus molduras en la página de enmarcado de nuestra web, una buena manera de compararlos antes de pedir.