Un paspartú es el cartón que rodea la impresión, entre esta y el marco. Los nuestros se cortan en cartón libre de ácido de 1,4 mm (1400 micras) de grosor, con un bisel a 45°, en White (blanco), Ivory (marfil), Cream (crema) o Black (negro). El ancho lo ajustas con un control deslizante al hacer el pedido, y el ancho máximo depende del tamaño de la impresión.

Dónde se puede pedir un paspartú

Solo como parte de una impresión enmarcada pedida a nosotros. No se puede añadir a un pedido solo de impresión.

En los marcos Standard y Box. Los marcos Floating y Tray no llevan paspartú.

No como producto independiente. No cortamos paspartús para fotografías o marcos que ya tengas.

Otros sentidos de «montaje», como adherir una impresión a un soporte rígido, se tratan en nuestra guía sobre impresiones montadas.

Si prescindes del paspartú en un marco con cristal, un pequeño listón separador mantiene la impresión alejada del cristal.

Elegir el color

Elige el color en la tarjeta Frame Options (opciones de marco) cuando configures el marco en order.creativehub.io. La lista que aparece ahí muestra los tonos exactos disponibles.

Combina el paspartú con el tono de base del papel, no solo con la imagen. Hahnemühle German Etching, por ejemplo, tiene una base cálida, así que un paspartú blanco puro contrasta con ella, sobre todo cuando la imagen lleva borde. Ivory o Cream quedan más armoniosos a su lado.

Un pack de muestra de papeles enseña el tono de base de cada papel, lo que ayuda a elegir el color del paspartú.

Elegir el ancho

Una vez seleccionado un color, aparece Window Mount Size (tamaño del paspartú). El control deslizante tiene un tope que depende del tamaño de la impresión. En una impresión de 5 x 7 in, por ejemplo, se detiene en un paspartú de 1,3 in.

No hay un ancho estándar recomendado. Es cuestión de lo que le queda bien a la pieza, y la vista previa en pantalla redibuja el paspartú con tu color y tu ancho a medida que los cambias, para que puedas valorar las proporciones antes de pagar.

Un paspartú más ancho de lo que permite el control deslizante es una petición a medida y se presupuesta de forma individual. Consulta ¿Cómo pido un presupuesto para un marco o un montaje a medida?

Comprobar una configuración antes de hacer el pedido

Si buscas un tamaño total de marco concreto, envíanos las dimensiones de la impresión y el tamaño de marco que tienes en mente a través de la página de contacto y comprobaremos la configuración del paspartú por ti. Una impresión de tamaño no estándar se centra en el marco.

Para saber cómo se sujeta la impresión detrás del paspartú, consulta Opciones de montaje de conservación reversible para el enmarcado. Tienes más información sobre nuestros marcos en la página de enmarcado.

El paspartú es solo una parte del marco, y nuestra página del servicio de enmarcado muestra los estilos de marco, las molduras y las opciones de cristal que lo acompañan.