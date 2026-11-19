Se puede hacer un marco a medida para una impresión de hasta 50 x 75 in (127 x 190 cm), o de 40 x 80 in (102 x 203 cm) si es panorámica. El límite es el mismo en todos los estilos de marco, molduras y acristalamientos. Todo lo que sea más grande se monta, no se enmarca: el montaje sobre Dibond o aluminio llega hasta 60 x 96 in (152 x 244 cm).

Los límites de tamaño de un vistazo

Acabado Tamaño máximo con precio online Marco Standard, Box, Floating o Tray 50 x 75 in, o 40 x 80 in en panorámico Montaje sobre aluminio, Dibond, Acrylic Reverse, Foamex, Foam Board o MDF 60 x 96 in Montaje sobre Display Card 40 x 60 in

En el otro extremo, el lado corto de la impresión debe medir al menos 18 cm para poder enmarcarla o montarla sobre un soporte rígido.

Estos tamaños tienen precio en la herramienta de pedidos de order.creativehub.io como cualquier otro, sin necesidad de presupuesto. La herramienta no acepta un marco por encima del límite. El tamaño máximo de la impresión en sí depende del papel: consulta Tamaños máximos de impresión para C-Type y Giclée.

Cuando la pieza es demasiado grande para enmarcarla

Una impresión de 95 x 220 cm, por ejemplo, se puede imprimir pero supera el límite de enmarcado, así que se montaría. El aluminio y Dibond son extremadamente planos y rígidos y no se comban ni se deforman durante una exposición, y por eso los recomendamos para obra de exposición de alrededor de 100 cm. A los paneles de hasta 40 x 40 in se les colocan listones. Un panel más grande se cuelga de un bastidor de aluminio. Consulta ¿Qué soporte de montaje debería elegir?

Cómo plantear un marco grande

Cristal. Los marcos a medida llevan cristal de verdad y no se ofrece acristalamiento acrílico. Para una pieza muy grande, o una que vaya colgada en altura, ten en cuenta el peso del cristal al elegir los herrajes.

Los marcos a medida llevan cristal de verdad y no se ofrece acristalamiento acrílico. Para una pieza muy grande, o una que vaya colgada en altura, ten en cuenta el peso del cristal al elegir los herrajes. Herrajes. Se recomiendan anillas en D con cordón hasta 30 x 20 in, y placas de espejo (mirror plates) hasta 40 x 50 in. A partir de 40 x 50 in solo se ofrecen colgadores de correa (strap hangers). Para una pieza alta y pesada en el hueco de una escalera o por encima de la altura de la cabeza, elige placas de espejo o colgadores de correa, no cordón. Los detalles están en Herrajes para colgar obras enmarcadas.

Se recomiendan anillas en D con cordón hasta 30 x 20 in, y placas de espejo (mirror plates) hasta 40 x 50 in. A partir de 40 x 50 in solo se ofrecen colgadores de correa (strap hangers). Para una pieza alta y pesada en el hueco de una escalera o por encima de la altura de la cabeza, elige placas de espejo o colgadores de correa, no cordón. Los detalles están en Herrajes para colgar obras enmarcadas. Planitud. Dentro del marco, la impresión va montada en seco, lo que la adhiere a un soporte rígido para un resultado perfectamente plano y permanente, o bien sujeta con bisagras de conservación reversibles a un cartón 100% algodón, en cuyo caso no quedará perfectamente plana. El montaje en seco es la opción habitual para obra grande, donde la planitud importa más.

Lienzo

Sí ofrecemos impresión en lienzo, pero todavía no se puede pedir en la web. Los pedidos online están previstos para principios de 2027. Si necesitas un pedido grande de lienzo antes, ponte en contacto con nosotros. No podemos tensar ni enmarcar un lienzo que nos proporciones tú. Si lo que buscas es la superficie, los papeles giclée de textura marcada, Ilford Cotton Textured y Hahnemühle German Etching, ofrecen una textura comparable. Si quieres una separación en sombra entre la pieza y el marco, elige un marco Floating o Tray.

Plazo de producción

Calcula 10 días laborables para una impresión enmarcada y 5 días laborables para una impresión montada (10 para Acrylic Reverse), impresión incluida, más la entrega. La fecha estimada de tu pedido se muestra en el checkout antes de pagar.

Entrega y recogida

Hasta 30 x 40 in: entrega por mensajería a las tarifas estándar.

entrega por mensajería a las tarifas estándar. Más de 30 x 40 in, hasta 50 x 75 in: entrega por mensajería en caja de madera, a la tarifa de piezas grandes. La tarifa se muestra en el checkout junto con las demás opciones de entrega. No se presupuesta nada después de la compra.

entrega por mensajería en caja de madera, a la tarifa de piezas grandes. La tarifa se muestra en el checkout junto con las demás opciones de entrega. No se presupuesta nada después de la compra. Más de 50 x 75 in: solo recogida.

El enmarcado y el montaje se hacen en nuestro estudio de Londres, así que estas piezas se envían desde el Reino Unido por mensajería internacional, con el coste calculado a partir de tu dirección de entrega. Pueden aplicarse aranceles aduaneros en las entregas a la UE.

Tienes más información sobre el servicio en la página de enmarcado y en la página de montaje.

Para obra demasiado grande para enmarcarse, nuestra página del servicio de montaje muestra las opciones en aluminio, Dibond y acrílico, además de bastidores y listones.