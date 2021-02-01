Soportes para colgar obras de arte enmarcadas

Descubre nuestros soportes personalizados para obras artísticas y fotográficas enmarcadas.

Elige entre la selección de soportes para enmarcados que ofrecemos y que incluye: D-Rings y cuerda, placas de espejo y colgadores pesados.

D-Rings y cuerda

2 D-Rings atornillados en la parte posterior del tablero DM con una cuerda atada entre ellos. Se puede colgar fácilmente de un tornillo o clavo en la pared.

Se aconseja este método para obras de arte de hasta 76 cm x 50 cm

Placas de espejo

Se fijan 2 placas de espejo detrás del marco, 1 de cada lado, aprox. a un tercio de la parte superior.

Para colgar a la pared, sujeta la obra en posición, asegúrate de que esté nivelada y haz una marca en la pared a través de los agujeros con un lápiz. Para una obra de gran tamaño este proceso puede necesitar 2 personas.

Perfora la pared donde veas las marcas e introduce los tacos. Luego sujeta la obra en posición contra la pared y atornilla por la parte delantera y a través de los agujeros de las placas de espejo para asegurar la obra a la pared.

Aconsejamos este método para obras de hasta 101 cm x 127 cm.

Por favor toma nota de que no incluimos los tornillos ni los tacos.

Colgadores pesados

Se fijan 2 colgadores pesados detrás del marco, 1 de cada lado, aprox. a un tercio de la parte superior.

Los 2 enganches en forma de J que incluimos sueltos tienen que fijarse a la pared. La parte superior de los colgadores pesados se enganchan fácilmente por encima de los ganchos en J para sujetar el marco a la pared.

Colgadores pesados es una solución más firme, estable e ideal para usar con marcos más grandes y pesados.

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