Opciones de vidriado para marcos

Una guía para nuestro abanico de vidriados anti rayos UV.

Una obra de arte sobre papel idealmente debe montarse visiblemente separada del cristal del marco para que haya movimiento y circulación de aire.

Si la impresión no está sujeta con un paspartú o con un montaje en forma librillo, es preferible usar pequeñas monturas en el marco para mantener la obra separada del cristal.

En theprintspace ofrecemos un abanico de vidriados adecuados a diferentes presupuestos que además tienen determinadas características ópticas para realzar o preservar la obra de arte.

A continuación, una lista de descripciones y características ópticas:

Antirreflejos (Aconsejado)

Este cristal está elaborado con un revestimiento de múltiples capas entre las cuales algunas reducen el resplandor/reflejo para que el cristal transmita el color de forma óptima y deje ver una imagen clara, además de ofrecer varias capas protectoras contra los rayos UV.

Transparente de Conservación

Elaborado con alta protección contra el 99% de la radiación UV para reducir el desvanecimiento de la obra de arte. Aconsejamos el cristal transparente de conservación cuando el objetivo principal es preservar la obra de arte.

Museo

Cristal Premium combina los beneficios de las características anti reflexivas con la protección al 99% de los rayos UV, convirtiéndolo en el cristal más apropiado para obras de arte valiosas y únicas.

El siguiente cuadro presenta un resumen de las características más importantes a la hora de elegir el cristal para el enmarcado.

Cuadro Comparativo

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