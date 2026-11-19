Elige un marco Standard para un aspecto clásico de galería: la impresión queda justo detrás del cristal, separada de él por un paspartú o un pequeño listón separador, y tienes la mayor variedad de molduras. Elige un marco Box para dar profundidad: la impresión queda al fondo de un perfil más profundo, de modo que hay un espacio visible entre el cristal y el papel. El marco Standard es lo que a menudo se llama marco plano. Los dos se hacen a mano al tamaño de tu impresión.

Comparación entre el marco Standard y el marco Box

Marco Standard Marco Box Cómo queda la impresión Detrás del cristal, con paspartú o listón separador Al fondo de un perfil profundo Aspecto Presentación clásica de obra de arte Moderno y minimalista, con profundidad Molduras Toda la gama, 22 opciones: White, Black, Walnut, Beech, Oak, Silver, Gold y Ornate 6 opciones: White o Black en Thin o Square, Oak en Thin o Thin Rounded Paspartú Opcional Opcional Cristal None, Standard o Anti Reflective Art None, Standard o Anti Reflective Art Plazo de producción 10 días laborables, impresión incluida 10 días laborables, impresión incluida

Cuándo es mejor un marco Standard

Quieres una presentación tradicional que encaje con casi cualquier imagen.

Quieres una moldura que el marco Box no ofrece: Walnut, Beech, Oak ancho, Silver, Gold u Ornate.

Vas a colgar varias piezas juntas y quieres que los marcos pasen desapercibidos en la pared.

Cuándo es mejor un marco Box

Quieres que la obra tenga profundidad y presencia, como ocurre a menudo con la fotografía contemporánea.

Quieres un espacio claro entre el cristal y una impresión enmarcada sin paspartú.

A la pieza le va bien una moldura White, Black u Oak.

Para un aspecto totalmente negro, los dos tipos admiten una moldura negra con un paspartú negro.

Los otros dos tipos de marco

Si lo que quieres es una junta de sombra alrededor de la pieza, eso es un marco Floating o un marco Tray, no un marco Box. En un marco Floating la impresión va montada flotante sobre un fondo blanco, con los cuatro bordes del papel a la vista. Un marco Tray sostiene una impresión montada en una bandeja rebajada, sin cristal. Los cuatro tipos y todas las molduras están en nuestra guía de tipos de marco y molduras, y hay fotografías de cada estilo terminado en la página de enmarcado.

Cristal

El cristal es opcional en los dos tipos, y el que recomendamos es el Anti Reflective Art. Conservation Clear, que bloquea el 99 % de los rayos UV, y el cristal Museum, que añade tratamiento antirreflejos a ese mismo bloqueo UV, están disponibles bajo petición. Consulta las opciones de cristal para marcos.

Cómo elegir el tipo al hacer el pedido

En order.creativehub.io, elige Bespoke frame en la tarjeta Framing & Mounting y después Standard o Box en la tarjeta Frame Type. La tarjeta Moulding muestra entonces solo las molduras de ese tipo, y el precio se actualiza a medida que eliges. Los precios orientativos están en la lista de precios. Una impresión debe medir al menos 180 mm en su lado más corto para poder enmarcarse.

Encontrarás fotografías de los dos tipos de marco, con sus molduras y cristales, en nuestra página de enmarcado a medida.