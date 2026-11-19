Elige según el uso que vaya a tener la pieza. Display Card y Foam Board son ligeros y sirven para presentaciones o para exponer durante poco tiempo. Foamex y MDF son más rígidos y duraderos. Aluminium (aluminio) y Dibond son los que se mantienen más planos y son la opción para obra de exposición. Acrylic Reverse coloca la impresión detrás de un Perspex transparente para un acabado de alto brillo.

En todos los casos imprimimos sobre papel y después adherimos la impresión al soporte. No imprimimos directamente sobre Dibond, aluminio, acrílico ni ningún otro panel. Para saber qué es el montaje en seco y qué soportes se consideran de conservación, consulta Introducción al montaje en seco.

Comparativa de soportes

Soporte Grosor Qué debes saber Display Card 2 mm Ligero. Para presentaciones y para exponer durante poco tiempo. Foam Board (Kappa) 5 mm o 10 mm Núcleo de espuma ligero, solo en blanco. Se abolla, así que no es para piezas que se manipulan. Foamex 3 mm o 5 mm PVC rígido, negro o blanco. Más duradero que Foam Board. Se usa a menudo sobre caballetes, o en paredes donde no se permiten tornillos. MDF 12 mm Rígido y duradero, y el soporte más pesado. Va bien en una pared, no para algo que se lleva de un sitio a otro. Aluminium y Dibond El Dibond mide 3 mm Extremadamente plano y rígido, así que la impresión no se comba ni se deforma. El mejor equilibrio entre rigidez y peso para un panel que se manipula a menudo. Se entrega con listones o con un bastidor en la parte trasera. Acrylic Reverse Frente de Perspex transparente de 3 mm más trasera La impresión va adherida detrás del acrílico. Solo en C-type Fuji Matt.

Foam Board y Foamex son productos distintos y tienen precios distintos. Si necesitas un soporte negro, elige Foamex. En la página de montaje hay fotografías de cada acabado.

¿Buscas «Gallery Board»?

Gallery board no es un estándar fijo del sector, y no tenemos ningún producto con ese nombre. Normalmente se refiere a un soporte rígido y ligero con la impresión montada directamente sobre la superficie. Nuestros equivalentes más cercanos son Display Card si quieres algo ligero, o Foamex o MDF si quieres algo rígido.

Cómo queda Acrylic Reverse

La imagen se ve a través del acrílico, así que la superficie es lisa y de alto brillo sea cual sea el papel que haya debajo. El acrílico añade sensación de profundidad y hace que el color se vea más vivo, lo que va bien con la fotografía y con obra atrevida y colorida. Una superficie brillante también refleja ventanas y luces, así que piensa dónde va a colgarse. Es un acabado de montaje, no una caja de luz: la imagen no está iluminada por detrás.

El frente es de Perspex transparente de 3 mm con los cantos pulidos.

Detrás de la impresión hay una trasera de White Perspex, Black Perspex, Aluminium o Dibond. Las cuatro cuestan lo mismo, y el color de la trasera se ve desde el lateral.

Es rígido y llega listo para colgar.

Se hace únicamente en papel C-type Fuji Matt. Con otros papeles la opción está desactivada.

El acrílico protege la superficie de la impresión, pero se raya con más facilidad que el vidrio. Límpialo con un paño suave y seco.

Papel y superficie para paneles sin cristal

Una impresión montada no tiene nada delante, así que la superficie del papel importa. Los papeles mate y satinados reducen los reflejos bajo la iluminación de una galería. Los papeles C-type son una opción muy habitual para exponer sin cristal porque la imagen queda dentro de la emulsión, no encima del papel, lo que los hace más resistentes a los roces. No aplicamos laminado, barniz ni espray protector a las impresiones ni a las piezas montadas.

Tamaños, fijaciones y esquinas

El lado corto de una impresión montada sobre un soporte rígido debe medir al menos 18 cm.

El montaje tiene precio en la web hasta 60 x 96 in en Aluminium, Dibond, Acrylic Reverse, Foamex, Foam Board y MDF. Display Card llega hasta 40 x 60 in.

Los listones se colocan hasta 40 x 40 in. Un panel más grande se cuelga con un bastidor de aluminio.

Las esquinas son solo rectas. No ofrecemos esquinas redondeadas.

Las fijaciones se describen en Fijaciones para colgar obra montada en seco.

Exposición en exteriores

Nada de lo que hacemos es adecuado para exponerse al aire libre sin cubierta o de forma permanente. Acrylic Reverse solo sirve para exposiciones en exteriores de corta duración o a cubierto.

Pedido y plazos

El montaje hay que pedirlo junto con la impresión. Las impresiones para montar se producen con márgenes de corte y marcas de corte para poder montarlas al tamaño final exacto, y por eso no podemos montar una impresión entregada con anterioridad. Para comprobar antes el color, pide tiras de prueba o una impresión de muestra y después haz el pedido montado.

Añade el soporte al configurar la impresión en order.creativehub.io. El montaje se cobra aparte de la impresión según el tamaño y el soporte, y el precio se actualiza al cambiar cualquiera de los dos. Los precios orientativos están en la lista de precios.

Un pedido montado realizado antes de las 13:30 (hora del Reino Unido) se envía en un plazo de 5 días laborables, impresión incluida. Acrylic Reverse tarda 10 días laborables. El estudio cierra los fines de semana y los festivos, así que tenlo en cuenta al contar hacia atrás desde la fecha de una exposición. La fecha exacta se muestra al finalizar la compra.

El montaje se hace a mano en nuestro estudio de Londres y las piezas montadas se envían desde el Reino Unido, por lo que pueden aplicarse aranceles aduaneros en las entregas a la UE.

Cada soporte, junto con los listones y bastidores que se usan para colgarlo, aparece en nuestra página de montaje para fotografía y arte.