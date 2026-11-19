La mayor parte del enmarcado y del montaje tiene precio online: añade el marco o el montaje a tu impresión en order.creativehub.io y el precio se actualiza a medida que la configuras. El presupuesto del equipo es para todo lo que la herramienta no ofrece, como un paspartú más ancho de lo que permite el control deslizante, un tamaño de marco o de montaje a medida, o una pieza que supere los límites de tamaño online. Envíanos el tamaño, el papel y los datos del marco y lo presupuestaremos de forma individual.

Qué tiene precio online

Marcos Standard, Box, Floating y Tray para impresiones de hasta 50 x 75 in (o 40 x 80 in si es panorámica), en todos los estilos de marco.

Montaje hasta 60 x 96 in.

Bordes y paspartús, configurados en la herramienta para que el tamaño total coincida con el marco que tienes en mente. La impresión, el paspartú y el marco se presupuestan entonces juntos.

El lado corto de una impresión enmarcada o montada debe medir al menos 18 cm. Los precios orientativos de las combinaciones estándar están en la lista de precios.

Cuándo necesitas un presupuesto

Más allá del control deslizante. Un paspartú más ancho que el máximo del control deslizante no se puede pedir en la web.

Un paspartú más ancho que el máximo del control deslizante no se puede pedir en la web. Paspartús, marcos y tamaños de montaje a medida. Se presupuestan de forma individual y no se pueden añadir a un pedido online estándar. No hay un recargo fijo: el precio depende del tipo de marco, la moldura, el paspartú, el cristal y el tamaño.

Se presupuestan de forma individual y no se pueden añadir a un pedido online estándar. No hay un recargo fijo: el precio depende del tipo de marco, la moldura, el paspartú, el cristal y el tamaño. Piezas de gran formato. Una pieza enmarcada o montada más grande que los límites online indicados arriba.

Qué enviarnos

El papel y la opción de marco son los dos datos que necesitamos primero para dar un precio preciso. Para un presupuesto completo, envía:

el tamaño final;

el papel;

el estilo, el acabado y el perfil del marco;

si quieres paspartú, y su ancho;

el acristalamiento;

los herrajes;

tus archivos de impresión.

Para un paspartú o un marco a medida, indica el tamaño de la impresión, los anchos del paspartú (arriba, abajo y laterales) y el tamaño total del marco. Lo comprobamos con producción antes de presupuestar.

Dinos a qué tipo de montaje te refieres

"Montaje" puede referirse a un paspartú (el cartón que rodea la obra dentro de un marco) o a adherir la impresión a un soporte rígido. Dinos cuál de los dos y podremos presupuestar sin una segunda ronda de preguntas.

Profundidad del marco y tamaño final

Si necesitas una profundidad de marco concreta, por ejemplo para que coincida con marcos que ya tienes, dinos el estilo de marco y comprobaremos las dimensiones de la moldura con nuestros enmarcadores. También podemos confirmarte el tamaño exterior final de una pieza enmarcada antes de que hagas el pedido: envíanos el tamaño de la impresión y el marco que estás valorando.

Qué podemos hacer y qué no

Nuestros marcos son de madera. Actualmente no ofrecemos marcos de aluminio, así que no hay acabados metálicos disponibles. La moldura de madera más oscura es de nogal negro americano, en los marcos Standard y Tray, y todos los marcos pueden llevar cristal antirreflejos.

Qué incluye el presupuesto

El presupuesto se desglosa en el coste de impresión, el coste de enmarcado y el total sin IVA. Cuando resulta útil, se muestran alternativas una al lado de la otra. Los pedidos enmarcados se envían en un plazo de 10 días laborables, impresión incluida, así que tenlo en cuenta si trabajas con una fecha.

Puede que para las combinaciones estándar ni siquiera necesites presupuesto, ya que la lista de precios recoge los precios de impresión, montaje y enmarcado por tamaño.