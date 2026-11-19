Sí. En la web de pedidos todas las impresiones son de tamaño personalizado: escribes el ancho y el alto que quieres, en milímetros o en pulgadas, y nosotros imprimimos y cortamos a esa medida. No hay tamaños predefinidos entre los que elegir, así que las impresiones A1, A0, cuadradas y panorámicas se piden todas de la misma manera, y un tamaño personalizado no lleva recargo.

Cómo introducir tu tamaño

Sube tu imagen a order.creativehub.io e inicia un pedido de impresión. Elige el papel. El tamaño máximo que puedes introducir depende de él. En la tarjeta Print Size (tamaño de impresión), escribe Width (ancho) y Height (alto) en Millimeters (milímetros) o Inches (pulgadas).

La tarjeta se abre con el tamaño de impresión nativo de tu archivo (sus dimensiones en píxeles divididas entre su resolución incrustada) cuando ese tamaño se puede pedir, y si no, con el lado largo a 300 mm. Es solo un valor de partida: el archivo se escala al tamaño que introduzcas.

Cuando un archivo se escala muy por encima de su tamaño nativo, una tira de prueba muestra cómo aguanta el detalle antes de pedir la hoja completa.

Los tamaños A se escriben como cualquier otro tamaño:

Tamaño Dimensiones A4 210 × 297 mm A3 297 × 420 mm A2 420 × 594 mm A1 594 × 841 mm (23,4 × 33,1 in)

Cuando el tamaño no encaja con tu imagen

Los tamaños siguen las proporciones de tu archivo. Escribe una dimensión y la otra se calcula a partir de la forma de la imagen, así que un archivo que no tenga proporción de tamaño A no coincidirá exactamente con un tamaño A. Tienes dos maneras de resolverlo: recortar el archivo a las proporciones que quieres antes de subirlo, o añadir un borde para que la imagen más el borde sumen el tamaño de hoja que necesitas. Consulta ¿Por qué mi impresión salió recortada o con el borde desigual? para ver cómo se comporta cada opción.

Tamaños mínimos y máximos

La impresión más pequeña es de 90 mm por lado en todos los papeles, así que se pueden pedir cuadrados pequeños como 100 × 100 mm. La más grande depende del papel:

Papel Lado corto, hasta Lado largo, hasta C-type: Fuji Matt, Fuji Gloss 1270 mm (unas 50 in) 3810 mm (150 in) Giclée: Hahnemühle Photo Rag, Epson Semi-Gloss 1498 mm (59 in) 4572 mm (180 in) Giclée: Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Canson Baryta, Ilford Cotton Textured 1092 mm (unas 43 in) 3048 mm (120 in)

La tarjeta comprueba lo que escribes con los límites del papel elegido antes de dejarte continuar. Si rechaza un tamaño, prueba con un papel más ancho: una impresión demasiado ancha para C-type se puede hacer como giclée en Hahnemühle Photo Rag o Epson Semi-Gloss. Un tamaño más ancho que el papel más ancho no se puede imprimir en una sola pieza. Hay más información sobre los anchos de papel en Tamaños máximos de impresión para C-Type y giclée.

A qué se refiere el tamaño que escribes

Si añades un borde, la opción Set the size of (definir el tamaño de) decide qué significan tu ancho y tu alto:

My image (mi imagen, la opción por defecto): la imagen se imprime exactamente al tamaño que has escrito y el borde se añade alrededor, así que la hoja es más grande.

(mi imagen, la opción por defecto): la imagen se imprime exactamente al tamaño que has escrito y el borde se añade alrededor, así que la hoja es más grande. Final paper (papel final): la hoja tiene el tamaño que has escrito y el borde queda dentro, así que la imagen impresa es más pequeña.

El tamaño que pides corresponde siempre al archivo completo. Si has incluido en el archivo un borde, un pie de foto o una barra de color, tenlo en cuenta en las dimensiones que escribes. Solo imprimimos una barra de color cuando ya forma parte del archivo; no la añadimos nosotros.

Cómo se calcula el precio de los tamaños personalizados

Un tamaño personalizado se cobra automáticamente según el tramo de tamaño estándar más pequeño en el que cabe, y los tamaños muy pequeños se cobran según el tramo más pequeño. Los tamaños personalizados no aparecen uno a uno en la lista de precios, así que el precio exacto lo ves en la cesta. Añadir algo a la cesta no te compromete a nada.

Límites para impresiones enmarcadas y montadas

Enmarcado: los marcos a medida se pueden comprar online hasta 1270 mm (50 in) en el lado corto y 1905 mm (75 in) en el lado largo. Es el tamaño exterior del marco, incluido el paspartú si lo hay; un marco flotante añade 62 mm a cada dimensión. Puedes configurar igualmente un marco más grande, pero en lugar del precio aparece Get a quote (pedir presupuesto), y nuestro equipo lo presupuesta y lo fabrica por encargo.

los marcos a medida se pueden comprar online hasta 1270 mm (50 in) en el lado corto y 1905 mm (75 in) en el lado largo. Es el tamaño exterior del marco, incluido el paspartú si lo hay; un marco flotante añade 62 mm a cada dimensión. Puedes configurar igualmente un marco más grande, pero en lugar del precio aparece (pedir presupuesto), y nuestro equipo lo presupuesta y lo fabrica por encargo. Montaje: se puede elegir online hasta 2440 mm (96 in) en el lado más largo.

se puede elegir online hasta 2440 mm (96 in) en el lado más largo. Piezas de gran tamaño: una pieza montada de más de 1905 mm en el lado largo o 1270 mm en el lado corto se puede pedir, pero al finalizar la compra aparece el aviso Oversized order (pedido de gran tamaño) y solo se puede seleccionar la recogida en el estudio. Get a delivery quote (pedir presupuesto de envío) envía por correo las especificaciones completas a nuestro equipo de atención al cliente, con copia para ti, y ellos te responden con un precio de envío.

Trípticos y piezas de varios paneles

Un tríptico se pide como tres impresiones separadas. Decide primero la separación entre los paneles en la pared, divide la imagen en un archivo por panel teniendo en cuenta esa separación y luego pide cada archivo como una impresión independiente. Pon todos los paneles en la misma cesta: se producen juntos y se envían en una sola entrega.

¿Aún estás decidiendo las medidas? Nuestra guía para imprimir tus obras de arte explica a qué tamaño imprimir, además de la elección del papel y la preparación del archivo.