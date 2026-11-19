La recogida es una de las opciones de entrega al pagar en order.creativehub.io. Es gratuita, y cualquier persona que tenga tu número de pedido puede recogerlo por ti.

Dónde está la opción de recogida

Las opciones de entrega, incluida la recogida, solo aparecen una vez que has introducido y confirmado una dirección de entrega. La recogida se muestra como Collect London Studio cuando esa dirección está en el Reino Unido, o como Collect Düsseldorf Studio cuando está en Alemania. Si no la ves, introduce primero una dirección; sirve la propia dirección del estudio.

Los pedidos con marco a medida y los pedidos montados se hacen en Londres, así que para ellos solo se ofrece el estudio de Londres. La recogida es para los pedidos que nos haces directamente. Los pedidos realizados a través de la tienda en línea de un artista se envían al comprador y no se pueden recoger.

Recoger en Düsseldorf

Los pedidos para direcciones de la UE se imprimen en nuestro estudio de Düsseldorf, y la recogida allí se ofrece al pagar cuando la dirección de entrega está en Alemania. No podemos organizar recogidas por mensajería ni por terceros en el estudio de Düsseldorf. Si una galería u otro tercero necesita la impresión, introduce su dirección como dirección de entrega y el pedido se produce y se le envía directamente.

Cambiar entre recogida y entrega

Se puede cambiar en los dos sentidos si lo pides a tiempo. Escribe a info@creativehub.io con el número de pedido.

De entrega a recogida: si lo pides antes de que el pedido salga de nuestro estudio, podemos guardarlo allí para que lo recojas en lugar de enviarlo.

si lo pides antes de que el pedido salga de nuestro estudio, podemos guardarlo allí para que lo recojas en lugar de enviarlo. De recogida a entrega: dinos el servicio que quieres y la dirección de entrega completa. Cobramos el coste de la entrega en la tarjeta registrada o te enviamos un enlace de pago seguro. Una vez pagado, enviamos el pedido y te mandamos el seguimiento por correo.

Los precios de entrega se muestran al pagar y en la lista de precios.

Hacer un pedido para otra persona

El nombre, la dirección, el correo y el teléfono de entrega pueden ser distintos de los de quien paga, así que un pedido puede ir directamente al destinatario. Si prefieres no intercambiar direcciones, haz el pedido con recogida y pide al destinatario que nos escriba con el número de pedido. Lo convertimos en una entrega a su dirección y le cobramos a él el coste de la entrega. No hay nota de regalo ni opción de ocultar los precios en el pedido; el cuadro Notes for production studio que aparece al pagar llega a nuestro equipo si hay algo que debamos saber.

Si al final prefieres que te enviemos el pedido, en nuestra página de opciones de entrega y plazos verás los servicios disponibles y cómo funciona el seguimiento.