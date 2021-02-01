Cómo hacer un pedido online – Nuevos clientes

Si aún no conoces theprintspace, nuestra guía te indica, paso a paso, cómo hacer tu pedido online, desde cómo subir tus archivos hasta qué opciones de impresión, montaje y enmarcado tienes a tu disposición.

Paso 1: Dónde se hace un pedido en nuestro sitio web

Empieza por ir a nuestro sitio web.

En la parte superior derecha de cada página encontrarás un botón ‘imprimir’. Haz clic en ese botón.

Paso 2: Sube tu imágenes

Como nuevo cliente de theprintspace, tienes dos opciones:

Haz clic en ‘empezar’ para pasar a través de las etapas de un pedido sin tener que crear una cuenta. Haz clic en ‘iniciar sesión / regístrate ‘ y crea una cuenta que te permite guardar tus imágenes para futuros pedidos entre muchas más cosas.



Si haces clic sobre ‘empezar’ verás que puedes subir instantáneamente los archivos que quieres imprimir, arrastrando y soltando o cliqueando y seleccionando los archivos.

Consejo: Asegúrate de que tus archivos estén listos para ser imprimidos.

Si quieres estar seguro de que tus imágenes están listas para ser imprimidas, consulta esta guía detallada sobre cómo preparar un archivo.

Paso 3: Elige tus opciones

Una vez que hayas subido tus imágenes, se generan miniaturas que te facilitan todas nuestras opciones de servicios.

Ahora puedes seleccionar el tamaño y tipo de impresión así como las opciones de montaje y enmarcado, y verás que el precio va cambiando en consecuencia.

Usa la lista desplegable en ‘Tamaño de impresión’ para ajustar el tamaño y añadir bordes.

Paso 4: Tipos de papel

Asegúrate de elegir un tipo de papel. Si no seleccionas ninguno el papel Fuji Matt será el papel por defecto.

Haz clic en ‘impresión y tipo de papel’ para escoger entre 11 tipos de papeles diferentes.

Disponemos de 4 tipos de papel C-Print diferentes entre los cuales puedes escoger: Matt Gloss Kodak Metallic Fuji Flex

Así como 7 tipos de papel Giclée: Epson Semi gloss Hahnemühle Bamboo Canson Baryta Hahnemühle Pearl Hahnemühle Photo Rag Hahnemühle German Etching Canson Aquarelle Rag



Si quieres saber más sobre la diferencia entre nuestros papeles C-Print y Giclée haz clic aquí. Si quieres conocer de primera mano las diferentes texturas y acabados, puedes pedir una muestra en nuestro sitio web.

Paso 5: Montaje y Enmarcado

Puedes seleccionar entre varias opciones de montaje en la sección ‘Montaje/Enmarcado’.

Si decides seleccionar un marco de calidad museo hecho a mano, verás cómo aparece un marco alrededor de la imagen que te permite ver cómo le sienta a la imagen y facilita la selección de un marco que favorezca tu imagen.

Por favor ten en cuenta que el plazo de entrega para los pedidos de montaje es de 5 días laborables, a no ser que pidas un montaje Acrylic Reverse en cuyo caso son 10 días laborables.

El plazo de entrega para un enmarcado es de 10 días laborables.

Como ejemplo, en la imagen de abajo hemos optado por un papel Giclée Hahnemühle Photo Rag montado sobre Aluminio con un bastidor de metal en la parte trasera.

Paso 6: Añade a la cesta

Cuando estés satisfecho con tu pedido y estés preparado a proceder con él, haz clic en ‘añadir a la cesta’.

Un artículo aparecerá en tu cesta de la compra. Haciendo clic en ‘imagen siguiente’ puedes guardar o cambiar la configuración para cada una de tus imágenes.

Cuando estés listo para comprar, haz clic en el botón ‘ver la cesta’.

Paso 7: Crea una cuenta

Un resumen de tu pedido aparecerá en pantalla. Haz clic en los iconos + y – para ajustar la cantidad o para eliminar artículos de tu cesta.

Cuando estés satisfecho, haz clic en ‘continuar’.

Si ya tienes una cuenta, inicia una sesión.

Si no tienes una cuenta, puedes crearla. La ventaja de crear una cuenta es que podemos almacenar tus imágenes para que te sea más fácil volver a hacer un pedido. Cuando vuelvas a nuestra página web, lo único que tienes que hacer es iniciar sesión en tu cuenta de creativehub.

Cuando vuelvas a entrar en tu cuenta, bien sea la nueva o la que ya has creado, puedes añadir tu dirección y tus datos de pago. Aceptamos todas las principales tarjetas de crédito y débito, incluido PayPal.

Paso 8: Añade/edita una dirección de envío, un pago o una forma de envío

En la sección ‘Dirección’ puedes añadir o editar una nueva dirección de envío.

También puedes escoger, bajo ‘método de pago’, pagar con PayPal o con tarjeta de crédito/débito.

En ‘método de envío’ puedes seleccionar la opción de envío que prefieras.



Por favor ten en cuenta que los pedidos de montaje y enmarcado únicamente pueden ser enviados por mensajería. Para más información sobre los plazos de entrega para impresiones, montajes y enmarcados consulta este enlace.

Por favor ten en cuenta que los pedidos de montaje y enmarcado únicamente pueden ser enviados por mensajería. Para más información sobre los plazos de entrega para impresiones, montajes y enmarcados consulta este enlace. Puedes añadir en el cuadro de mensaje cualquier instrucción específica que quieras dejar, p. ej. “por favor mantener planas las impresiones” o “por favor no recortar las impresiones Giclée”.

Paso 9: Confirmación de tu pedido y envío

Haz clic en ‘realizar pedido’ para realizar el pago y finalizar tu pedido.

Además de la confirmación online recibirás una por email.

Cuando tu pedido esté listo, recibirás un email informándote de que puedes ir a recogerlo.

O bien recibirás un email con tu número de seguimiento en cuanto lo hayamos enviado.

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Contacta con nuestro equipo aquí.