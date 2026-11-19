Sí. Envíanos el archivo antes de hacer el pedido y lo revisaremos gratis y te diremos el tamaño máximo al que recomendamos imprimirlo. Es especialmente útil cuando vas a imprimir en grande a partir de un archivo de móvil o de cámara, o cuando solo tienes una versión pequeña de la obra.

Qué revisamos

Dimensiones en píxeles. A partir de ellas te damos el tamaño máximo que recomendamos. La referencia es 300 ppi al tamaño final de impresión, y 200 ppi es el mínimo. Para una impresión de 400 × 400 mm, 300 ppi equivalen a unos 4720 × 4720 píxeles.

A partir de ellas te damos el tamaño máximo que recomendamos. La referencia es 300 ppi al tamaño final de impresión, y 200 ppi es el mínimo. Para una impresión de 400 × 400 mm, 300 ppi equivalen a unos 4720 × 4720 píxeles. Método de impresión y papel. Podemos sugerirte el tipo de impresión y el papel que mejor le van al archivo.

No revisamos la calidad de imagen ni la edición de los archivos, y no los retocamos, remuestreamos ni ampliamos. Los archivos se imprimen exactamente como se envían. Si creemos que un archivo no va a aguantar al tamaño que quieres, te lo diremos y te propondremos el tamaño máximo al que nos sentiríamos cómodos imprimiéndolo.

Preparar un archivo y elegir el tamaño de impresión por tu cuenta es lo que explica nuestra guía sobre cómo imprimir arte y fotografía.

Cómo enviar el archivo

Envía la imagen por correo a info@creativehub.io, adjunta directamente o, si es grande, como enlace para compartir archivos. El enlace tiene que abrirse sin iniciar sesión ni pasar por una verificación. Envía un JPEG de alta resolución o un TIFF con las capas acopladas. Dinos el tamaño y el papel que tienes en mente.

Necesitamos el archivo real. No podemos descargar imágenes de páginas como Pinterest o un anuncio de un marketplace.

Estos datos nos ayudan a responderte en un solo mensaje:

las dimensiones en píxeles (por ejemplo, 5000 × 5000 px), o el tamaño físico y los dpi con los que está configurado el archivo;

el modo de color;

cualquier borde o proporción que necesites. Indica el tamaño de la imagen y el ancho del borde, porque un borde cambia el tamaño de la hoja y no la resolución de la imagen;

si es una foto, un escaneo o una imagen generada con IA;

tu fecha límite, si tienes una.

Cuándo tendrás respuesta

Las consultas de tamaño las responde nuestro equipo en el estudio. Si escribes en fin de semana o fuera del horario del estudio, te respondemos cuando el estudio vuelva a abrir.

Compruébalo por tu cuenta

Para un máximo aproximado, divide cada dimensión en píxeles entre 200: el resultado es el tamaño en pulgadas. Para el ideal, divide entre 300. La guía de tamaños de impresión tiene las tablas completas. En la web de pedidos, el paso del tamaño muestra DPI at this size (DPI a este tamaño) y se pone en ámbar con un aviso Low DPI (DPI bajo) por debajo de 200 dpi. El aviso no te impide hacer el pedido.

Si el archivo se queda un poco pequeño

Busca el original. Las imágenes guardadas de una web o enviadas por una aplicación de mensajería suelen estar reducidas. El archivo original de la cámara, del escáner o del programa de diseño se podrá imprimir más grande.

Las imágenes guardadas de una web o enviadas por una aplicación de mensajería suelen estar reducidas. El archivo original de la cámara, del escáner o del programa de diseño se podrá imprimir más grande. Imprimir por debajo de 300 ppi es decisión tuya. No hace que la impresión falle; el detalle fino se suaviza a medida que aumenta el tamaño. Que se note o no depende de la imagen, del papel y de la distancia de visión, y las impresiones grandes perdonan más porque se miran desde más lejos. Cuando un archivo baja bastante de 200 ppi al tamaño final, imprime más pequeño.

No hace que la impresión falle; el detalle fino se suaviza a medida que aumenta el tamaño. Que se note o no depende de la imagen, del papel y de la distancia de visión, y las impresiones grandes perdonan más porque se miran desde más lejos. Cuando un archivo baja bastante de 200 ppi al tamaño final, imprime más pequeño. Ampliación. Puedes ampliar el archivo tú con una herramienta como Adobe Super Resolution o Topaz Gigapixel AI. La ampliación añade píxeles, no detalle, así que trata el resultado con cautela.

Puedes ampliar el archivo tú con una herramienta como Adobe Super Resolution o Topaz Gigapixel AI. La ampliación añade píxeles, no detalle, así que trata el resultado con cautela. Pide una tira de prueba. Te muestra la nitidez, el color y el papel en la mano antes de decidirte por la impresión completa. Consulta Cómo hacer una tira de prueba.

Cuando lo tengas todo listo para pedir

La revisión es solo orientativa. Para hacer el pedido, sube el archivo a tu cuenta en order.creativehub.io: solo imprimimos a partir de archivos subidos ahí.

La revisión de tamaño te dice hasta dónde puede ampliarse el archivo, y nuestra guía sobre cómo hacer una tira de prueba enseña a comprobarlo sobre papel.