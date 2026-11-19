No. Solo enmarcamos y montamos impresiones que producimos nosotros, en nuestros propios marcos y sobre nuestros propios soportes, y el enmarcado o el montaje se piden junto con la impresión. No podemos trabajar con impresiones hechas en otro sitio, con obra original ni con marcos y paneles que nos envíes.
Qué podemos y qué no podemos aceptar
|Petición
|¿Es posible?
|Imprimir y enmarcar, o imprimir y montar, en un solo pedido
|Sí
|Colocar una impresión en un marco que tú aportes
|No. Solo nuestros marcos
|Montar una impresión sobre un panel o soporte que nos envíes
|No
|Enmarcar, montar o montar en seco obra que no hemos impreso nosotros, incluidos originales, dibujos, acuarelas, litografías e impresiones hechas en otro sitio
|No
|Tensar o enmarcar un lienzo que tú aportes
|No
|Cortar un paspartú para una fotografía o un marco que ya tienes
|No. El paspartú solo viene con una impresión enmarcada pedida a nosotros
|Montar una impresión que te entregamos anteriormente
|No
|Enmarcar una impresión que te entregamos anteriormente
|Pregunta antes. Caso por caso, y sin garantía
Por qué tiene que ser un solo pedido
Una impresión destinada a un marco o a un montaje se hace de forma distinta que una impresión suelta. Se produce con márgenes de corte y, para el montaje, con marcas de corte, de modo que pueda acabarse al tamaño exacto. Por la misma razón no podemos montar una impresión que ya se ha entregado, manipulado o transportado.
Por eso el trabajo se hace como un solo pedido en order.creativehub.io:
- Sube tu archivo y elige las opciones de impresión.
- Añade el marco o el montaje a esa misma impresión.
- Haz el pedido, para que la impresión y el enmarcado o el montaje se produzcan juntos.
Los estilos de marco se describen en la página de enmarcado y los soportes en la página de montaje.
Una impresión que te hicimos anteriormente
Si ya tienes una de nuestras impresiones, suelta o montada sobre cartón pluma, y ahora la quieres enmarcada, ponte en contacto con nosotros antes de pedir nada. Supone devolvernos la impresión, y nuestro equipo de montaje y enmarcado decide si es viable para las piezas en cuestión. Un conjunto que haya que enmarcar a juego con un pedido enmarcado anterior, por ejemplo, se estudia de forma individual. No es algo que podamos prometer.
Si quieres ver la calidad de la impresión antes de decidirte por el enmarcado, no hay problema en pedir primero solo la impresión. Ten en cuenta que enmarcarla después hay que consultarlo con nosotros y no se puede añadir sin más. Otra forma de comprobar antes el color es pedir tiras de prueba o una impresión de muestra y luego hacer el pedido enmarcado o montado.
Originales e impresiones hechas en otro sitio
Para obra antigua u original que quieras conservar con calidad de museo o de archivo, te recomendamos un enmarcador especializado.
Si tienes pensado enmarcar tú mismo una de nuestras impresiones, consulta ¿Cómo pido una impresión que encaje en un marco que ya tengo?
Enmarcado para clientes de la UE
Nuestro estudio de Düsseldorf no ofrece enmarcado a medida. Los marcos a medida se fabrican únicamente en nuestro estudio de Londres y se envían desde el Reino Unido.
Como el enmarcado se pide junto con la impresión, empieza por nuestro servicio de enmarcado hecho a mano para ver los estilos, paspartús y cristales disponibles.