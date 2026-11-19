Pide la impresión al tamaño exacto del marco. Los tamaños personalizados no cuestan más, así que no hay motivo para conformarte con el tamaño estándar más cercano. Las impresiones tienen una tolerancia de corte de hasta 1,5 mm por lado y, si la impresión va a ir montada, compara el grosor final con la profundidad del galce del marco antes de hacer el pedido.
Elegir el tamaño
- Marcos de tamaño estándar. Una impresión pedida en el mismo tamaño estándar, por ejemplo 14 x 10 in o 12 x 8 in, encaja en un marco de ese tamaño sin margen adicional.
- Marcos en medidas métricas y otros. Introduce el tamaño exacto del marco. El tamaño en pulgadas más cercano muchas veces no se acerca lo suficiente: una impresión estándar de 16 x 20 in mide 50,8 x 40,6 cm, un poco demasiado grande para un marco de 50 x 40 cm.
Cómo introducir un tamaño propio se explica en ¿Puedo pedir un tamaño de impresión personalizado?
Tolerancia de corte
La tolerancia de hasta 1,5 mm por lado es un máximo, no una cantidad fija que siempre se recorta. Cuando el encaje sea ajustado, tenla en cuenta al elegir el tamaño.
Una impresión montada para tu propio marco
Si quieres una impresión rígida y plana para colocarla en un marco que ya tienes, móntala sobre un soporte como Dibond, no sobre un cartón de montaje. Mide primero la profundidad del galce y compárala con el grosor final.
- Dibond tiene 3 mm de grosor.
- Hahnemühle Photo Rag montado sobre Dibond mide en total aproximadamente de 3,48 a 4 mm. Si el encaje es ajustado, trabaja con la cifra más alta.
- Para cualquier otro papel y soporte, dinos la combinación y qué estás preparando, y te conseguiremos el grosor exacto.
El Dibond y los demás soportes sobre los que montamos se comparan en nuestra guía sobre los soportes y tipos de montaje.
Para una pila o un álbum, multiplica el grosor de una hoja por el número de hojas y añade una tolerancia. Si las impresiones van montadas, añade 3 mm por impresión por el Dibond. Las cifras de papeles y soportes están en ¿Cuánto pesan y qué grosor tienen vuestros papeles y soportes de montaje?
Un tamaño final exacto del panel
Si un panel de Dibond tiene que quedar a un tamaño exacto, indica el tamaño final total del panel montado, por ejemplo 42 x 52 cm, en la casilla de mensaje del checkout, o envíanoslo con tu número de pedido a través de la página de contacto. Lo confirmamos contigo antes de la producción.
Las dimensiones de una pieza montada no se pueden garantizar del todo hasta que el montaje está terminado. Si tu proyecto necesita un encaje con tolerancia cero, dínoslo al hacer el pedido, no después.
Lo que no podemos hacer
No colocamos impresiones en marcos que nos envíes y no vendemos paspartús sueltos, así que la impresión se entrega para que la coloques tú. Si prefieres que te hagamos la pieza completa, todos los marcos de nuestro servicio de enmarcado se hacen a medida de la impresión.
Si al final prefieres no colocar la impresión tú mismo, nuestros marcos a medida se fabrican en torno a ella, con estilos, paspartús y cristales para elegir.