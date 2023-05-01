¿Pago el impuesto sobre las ventas (IVA) cuando me cobráis la preparación de mi pedido?

Cuándo tienes que pagar el impuesto sobre las ventas (IVA) de arte a través de creativehub y Shopify.

¿Cuándo pago el impuesto sobre las ventas (IVA)?

Te cobramos el impuesto sobre las ventas (IVA) a la vez que te cobramos por preparar los pedidos de tus ventas de arte, según las siguientes normas (UE):

Si entregamos tu impresión en el Reino Unido

Si entregamos la impresión en el Reino Unido, te cobramos el impuesto sobre las ventas (IVA) en la factura de preparación del pedido, con la tasa aplicable del Reino Unido del 20%.

Si entregamos tu impresión en la UE y no estás inscrito como contribuyente del impuesto sobre las ventas (IVA)

Si entregamos tu impresión en la UE y no estás inscrito como contribuyente del impuestos sobre las ventas (IVA) en tu país de residencia en la UE, te cobramos el impuesto sobre las ventas (IVA) en la factura de preparación del pedido. Estos pedidos se preparan en nuestro estudio en Alemania y cobramos el IVA aplicable del 19%.

Si entregamos tu impresión en la UE y estás inscrito como contribuyente del impuesto sobre las ventas (IVA)

Si entregamos tu impresión en la UE y estás inscrito como contribuyente del impuesto sobre las ventas (IVA) en tu país de residencia de la UE, nos puedes facilitar tu número de inscripción vigente como contribuyente del impuesto de la UE y no te cobramos el impuesto sobre las ventas (IVA) en la factura de preparación del pedido.

Si entregamos tu impresión fuera de la UE

Si entregamos tu impresión fuera de la UE, no te cobramos eI impuesto sobre las ventas en la factura de preparación del pedido.