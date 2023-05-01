¿Cómo añado mis datos de inscripción como contribuyente del impuesto sobre las ventas / IVA?

Cómo puedes actualizar tus datos del IVA en tu cuenta.

Paso a paso

Si estás inscrito como contribuyente del impuesto sobre las ventas/IVA, puedes añadir tus datos en creativehub para ayudar a minimizar los costes de algunos de tus pedidos. Así es cómo puedes hacerlo:

Inicia sesión en tu cuenta de creativehub y haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de la página.

Selecciona ‘Configuración de Cuenta’ > ‘Facturación’

Añade tus datos a la sección ‘Datos de Inscripción-Impuestos’.

Una vez que hayas hecho los cambios pertinentes, recuerda hacer clic en ‘Actualizar’.

¿Necesitas más ayuda?

Contacta con nosotros aquí o haz clic en el icono del chat en la parte inferior derecha de la página para iniciar una conversación con un miembro de nuestro equipo.