Si un pedido aparece dañado o defectuoso, mándanos fotografías como muy tarde siete días después de la entrega. Un pedido que nunca aparece se clasifica como perdido tras diez días sin novedades en el seguimiento en el Reino Unido, o veinte si la dirección está en el extranjero. Reponemos un pedido perdido, y cualquier pedido con una reclamación confirmada, sin que te cueste nada.

Daños en el transporte o un defecto

Escribe a info@creativehub.io en un plazo de siete días desde la entrega e incluye:

tu número de pedido, que está en el correo de confirmación del pedido y en tu cuenta;

una descripción clara del problema;

fotografías del daño o del defecto. Si es un daño de transporte, fotografía el embalaje además de la impresión.

Los siete días son idénticos para los desperfectos sufridos durante el transporte y para un fallo de la impresión o del marco.

El paquete no ha llegado

Consulta el enlace de seguimiento de tu correo de envío. Mira ¿Dónde encuentro el número de seguimiento de mis pedidos de impresión? Si el seguimiento dice que se ha entregado pero no hay nada, pregunta a los vecinos o en recepción y espera 24 horas. Muchos de estos paquetes acaban apareciendo. Si sigue sin aparecer, o el seguimiento se ha quedado parado, escríbenos con el número de pedido, el número de seguimiento y cualquier comunicación que hayas tenido con el transportista. Así podemos comprobar el último escaneo y plantearlo al transportista de inmediato.

Diez días sin novedades en el seguimiento en el Reino Unido, o veinte en el extranjero, y clasificamos el pedido como perdido. A continuación llega una reposición gratuita, sin aguardar a que quede resuelta la reclamación ante el transportista.

Qué pasa después

Una vez que hemos confirmado la reclamación, sale una reposición a nuestro cargo, con la entrega incluida. Entra en producción como pedido prioritario con un número de pedido nuevo, y el seguimiento se manda por correo en el momento del despacho. Por lo general, la impresión dañada no tiene que volver a nosotros.

Si la impresión ha llegado bien pero no te convence cómo se ve, consulta No estoy contento con mi pedido de impresión, montaje o marco, ¿cómo presento una queja? Los detalles de cómo se envía cada pedido están en la página de servicios de entrega.

Si vendiste la impresión a través de tu propia tienda

El comprador hizo su compra contigo, lo que significa que la reclamación nos llega a través de ti. Recopila su mensaje y sus fotografías y escríbenos desde la dirección de tu cuenta de creativehub con nuestro número de pedido o con el de tu tienda. El límite de siete días no cambia. Consulta Un pedido ha llegado a mi cliente dañado o defectuoso.

Para saber cómo se envían y se siguen las láminas, los montajes y la obra enmarcada, echa un vistazo a nuestra página de opciones de entrega y seguimiento.