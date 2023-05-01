Cómo hacer el seguimiento del envío de tus pedidos

Infórmate sobre cómo puedes hacer el seguimiento del envío de tu pedido.

Todos los pedidos que salen de nuestro estudio son enviados a través de un sistema de tracking*.

Cuando enviamos tu pedido te mandamos un email con la información y un número de seguimiento, por si acaso estos son los sitios donde puedes hacer el seguimiento de un pedido:

En el Reino Unido

Royal Mail Signed For®

DHL

Europa y RdM

Deutschepost

DHL Parcel

DHL



*No es posible realizar un seguimiento con las opciones de correo ordinario. La entrega de Royal Mail Signed For es un servicio que requiere una firma de entrega y la información del tracking se actualiza una vez que Royal Mail intenta entregar el envío. Para más información sobre este servicio, por favor haz clic aquí.

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Si quieres hablar con un miembro de nuestro equipo sobre el seguimiento de envíos, por favor contacta con nosotros.