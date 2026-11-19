Los pedidos que has hecho en order.creativehub.io aparecen en tu cuenta, en Print orders, con sus facturas. Los pedidos realizados antes del 29 de junio de 2026, en nuestra plataforma anterior, no aparecen ahí, pero los seguimos conservando todos: envíanos el número de pedido y te mandamos la factura o los datos del pedido.

Pedidos realizados antes del 29 de junio de 2026

Los pedidos y las facturas más antiguos no aparecen en tu cuenta sea cual sea el intervalo de fechas que pongas, y no hay forma de exportarlos tú mismo. Para conseguir una copia:

Busca el número de pedido o el número de factura. El número de pedido está en tu correo de confirmación del pedido («Your Order Number is …»). Contacta con nosotros desde la dirección de correo de tu cuenta e indica ese número. Enviamos la factura, o los datos del pedido como el tamaño, el papel y el borde, a la dirección de correo de tu cuenta.

Las imágenes que subiste entonces siguen en tu biblioteca, así que en cuanto tengas los datos puedes volver a pedir la misma impresión.

No he recibido la confirmación del pedido

Primero mira en tu carpeta de spam o de correo no deseado, y después comprueba que la dirección de correo que introdujiste al pagar estaba bien escrita. Si no encuentras el correo, dinos el nombre con el que se hizo el pedido y la fecha en que lo hiciste, y lo buscaremos y te confirmaremos el número de pedido.

Puse una dirección de correo equivocada en un pedido

La dirección de correo asociada a un pedido no se puede cambiar una vez hecho el pedido. La confirmación, el correo de envío y el enlace de seguimiento van todos a la dirección con la que se hizo el pedido. El pedido en sí no se ve afectado: se imprime y se envía con normalidad, y solo los correos sobre él van a la bandeja de entrada equivocada.

Para ese pedido: envíanos el número de pedido y te mandaremos la factura o la confirmación si nos la pides. Una vez enviado el pedido, también podemos reenviar el enlace de seguimiento a la dirección desde la que nos escribes.

envíanos el número de pedido y te mandaremos la factura o la confirmación si nos la pides. Una vez enviado el pedido, también podemos reenviar el enlace de seguimiento a la dirección desde la que nos escribes. Para pedidos futuros: inicia sesión y actualiza tu dirección en Settings → Account → Email Address. Las confirmaciones y los correos de seguimiento de los pedidos posteriores irán entonces a la nueva dirección.

Para los pedidos de la plataforma actual, consulta ¿Dónde encuentro la lista de mis pedidos de impresión y mis facturas? y ¿Dónde encuentro el número de seguimiento de mis pedidos de impresión? Los precios actuales para repetir un pedido se muestran al pagar y en la lista de precios.

¿Piensas volver a pedir una impresión antigua? Los precios actuales por tamaño de impresión, montaje y enmarcado están en nuestra lista de precios online.