Tu número de seguimiento se crea cuando el pedido sale de nuestro estudio, no cuando lo haces. Llega en el correo de envío, y el enlace de seguimiento también aparece en tu cuenta. Si por ahora solo has recibido la confirmación del pedido, el pedido sigue en producción y todavía no hay seguimiento.

Qué recibes y cuándo

Correo de confirmación del pedido, que se envía cuando haces el pedido. Incluye el número de pedido y una fecha estimada de entrega. Tu pedido se produce y pasa el control de calidad. Correo de envío, que se envía cuando el pedido sale de nuestro estudio, con el enlace de seguimiento.

Para encontrar el enlace en tu cuenta, ve a Orders (pedidos) en el menú de la izquierda de order.creativehub.io, abre el pedido y mira en la tarjeta Status (estado). ¿Dónde encuentro el número de seguimiento de mis pedidos de impresión? muestra los pasos.

Cuánto tarda en salir

El montaje tarda 5 días laborables y el enmarcado a medida 10 días laborables, porque cada pieza se hace por encargo. Los pedidos solo de impresión son mucho más rápidos. La fecha estimada de entrega que se muestra al finalizar la compra cubre tanto la producción como el transporte de tu pedido. Consulta ¿Llegará mi pedido de impresión antes de una fecha concreta?

Es normal durante el primer día más o menos. Después del envío, el transportista todavía tiene que escanear el paquete para registrarlo en su red, y la página de seguimiento solo empieza a actualizarse después de ese primer escaneo. Una vez que el transportista ha procesado el paquete, la página de seguimiento da una estimación de entrega más precisa.

Cuánto seguimiento ofrece cada servicio

Los pedidos para direcciones de la UE los entrega DHL. Podemos añadir tu número de teléfono a un envío de DHL para que recibas avisos por SMS: envíanos el número de pedido y el número de teléfono que quieres usar.

Un pedido grande puede repartirse en más de un paquete, cada uno con su propio número de seguimiento, así que comprueba si el correo de envío trae más de un enlace.

Periodos de mucha actividad

En las épocas de más demanda, sobre todo en Navidad, los plazos de producción se alargan ligeramente y se ofrecen sin garantía, haciendo todo lo posible por cumplirlos, así que el correo de envío puede tardar un poco más en llegar. Haz tu pedido con toda la antelación que puedas.

Pedirnos que revisemos un pedido

Escribe a info@creativehub.io, o usa la página de contacto, indicando:

el número de pedido de tu correo de confirmación; el nombre con el que se hizo el pedido; el país de entrega, si está fuera del Reino Unido.

Comprobamos el estado con el equipo de producción y te respondemos con los datos de seguimiento o con una actualización.

Cada servicio de entrega ofrece un seguimiento distinto, y nuestra página de servicios de entrega detalla las opciones para el Reino Unido, la UE, EE. UU. y el resto del mundo.