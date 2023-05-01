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No estoy satisfecho con mi pedido de impresión, montaje o marco, ¿cómo puedo presentar una reclamación?

Averigua cómo contactar con nosotros si tienes una queja.

Estamos orgullosos de proporcionar impresiones y enmarcados de óptima calidad con un servicio equivalente al cliente, por eso ofrecemos garantía de satisfacción a nuestros clientes en todos los pedidos.

En el desafortunado caso de que tengas un problema con tu pedido, contacta por favor con nuestro equipo de atención al cliente y nos aseguraremos de darte una solución que te convenga.

Por favor, contacta con nosotros a través de:

  • Nuestro chat  – haz clic en el icono azul en la parte inferior derecha de la página web
  • Envíanos un email a info@theprintspace.co.uk
Actualizado el 25 febrero 2021

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