No estoy satisfecho con mi pedido de impresión, montaje o marco, ¿cómo puedo presentar una reclamación?

Averigua cómo contactar con nosotros si tienes una queja.
Estamos orgullosos de proporcionar impresiones y enmarcados de óptima calidad con un servicio equivalente al cliente, por eso ofrecemos garantía de satisfacción a nuestros clientes en todos los pedidos.
En el desafortunado caso de que tengas un problema con tu pedido, contacta por favor con nuestro equipo de atención al cliente y nos aseguraremos de darte una solución que te convenga.
Por favor, contacta con nosotros a través de:
- Nuestro chat – haz clic en el icono azul en la parte inferior derecha de la página web
- Envíanos un email a info@theprintspace.co.uk