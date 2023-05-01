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¿Cómo contacto con el servicio de atención al cliente?

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Averigua cómo contactar con nuestro equipo de atención al cliente.

Pedidos de impresión

He aquí cómo puedes contactar con nuestro amable  y profesional equipo de atención al cliente:

Por favor, contacta con nosotros a través de:

  • Nuestro chat: haz clic en el icono azul en la parte inferior derecha de la página web.
  • Envíanos un email: info@theprintspace.co.uk

Pedidos de montaje/enmarcado

Si quieres más información sobre el montaje o enmarcado, procesos que tienen lugar en nuestro departamento dedicado a ello en Londres:

Nuestro departamento de montaje y enmarcado está abierto de lunes a viernes, de 9h00 a 14h00 y los sábados, de 9h00 a 17h00 (hora del Reino Unido).

Actualizado el 19 abril 2021

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