¿Cómo contacto con el servicio de atención al cliente?

Averigua cómo contactar con nuestro equipo de atención al cliente.
Pedidos de impresión
He aquí cómo puedes contactar con nuestro amable y profesional equipo de atención al cliente:
Por favor, contacta con nosotros a través de:
- Nuestro chat: haz clic en el icono azul en la parte inferior derecha de la página web.
- Envíanos un email: info@theprintspace.co.uk
Pedidos de montaje/enmarcado
Si quieres más información sobre el montaje o enmarcado, procesos que tienen lugar en nuestro departamento dedicado a ello en Londres:
- Envíanos un email: info@londonpictureframing.co.uk
- Llámanos: +44(0)20 7749 0618
- Haznos una visita: 238 Kingsland Road, E2 8AX, London
Nuestro departamento de montaje y enmarcado está abierto de lunes a viernes, de 9h00 a 14h00 y los sábados, de 9h00 a 17h00 (hora del Reino Unido).