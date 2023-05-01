Una introducción al enmarcado personalizado y hecho a mano de obras artísticas y fotográficas.
En theprintspace, estimamos que cada obra debería tener su propio tipo de enmarcado personalizado para asegurarse de que el marco sea el adecuado a la imagen.
Nuestros enmarcadores de fine art entienden lo que se necesita para enmarcar fotografías y obras de arte de forma perdurable.
Cada uno de nuestros marcos está hecho a mano y a medida de tu obra de arte, eso significa que no tienes por qué seguir enmarcando con medidas fotográficas estándar o de serie A, sino que puedes imprimir y enmarcar en cualquier tamaño o formato que quieras.
Existen muchos sitios donde puedes comprar marcos que ya están preparados y disponibles en tienda, sin embargo estos tienden a ser de estilo estándar y de tamaño fotográfico o de serie A.
Además, cuando la obra se coloca en esos marcos suele rozar el vidrio, cosa que no se aconseja.
Guía en vídeo: Introducción al enmarcado artístico
Los estilos que ofrecemos
Ofrecemos diferentes estilos de enmarcado tales como el marco Tradicional, de Caja, Flotante y de Bandeja entre otras muchas más opciones.
Haz clic aquí para más información sobre nuestros marcos personalizados hechos a mano.
En el caso de que no se use un paspartú en nuestros marcos estándar, colocaremos una pequeña moldura en el marco para mantener separadas la obra de arte y el cristal.
Es importante hacer esto para asegurarse de que la obra no se pegue al cristal si es que hay humedad en el aire o en el ambiente donde se exponga la impresión. La parte posterior de todos nuestros marcos está pegada con cinta y sellada.
Opciones de acabado
Existe una gran variedad de opciones de acabado que podemos aplicar al marco de madera natural que elijas, desde cera y goma laca hasta un acabado rociado a mano con esquinas cerradas, es decir que la junta de la esquina queda completamente invisible.
Cristal
También ofrecemos muchas opciones de cristal que se pueden usar para aumentar las características de conservación del enmarcado, tal como el Cristal Artístico Antirreflejos, Cristal Transparente de Conservación y Cristal Calidad Museo, ofreciendo este último máxima protección.
Con tantas opciones de enmarcado, de presentación de la obra y de vidriado disponibles, son muchas las decisiones que tomar.
Te aconsejamos que nos hagas una visita y encuentres uno de nuestros enmarcadores profesionales para que podamos determinar las mejores soluciones de enmarcado que cumplan tus requisitos y presupuesto, asegurando que cada faceta del enmarcado sea la mejor posible, y poder facilitarte una estimación de costes.
Nuestro plazo de entrega para enmarcados es de 10 días laborables.
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