La lista de precios se puede consultar con o sin IVA, así que comprueba qué cifra estás mirando. La cesta en order.creativehub.io despeja cualquier duda: muestra el precio sin IVA, el IVA y el total antes de pagar. Que se cobre IVA o no depende de dónde se entregue el pedido.

Dónde se muestra el IVA

Lista de precios. La página tiene una opción para ver los precios sin IVA o con IVA. Comprueba cuál está seleccionada antes de comparar cifras.

La página tiene una opción para ver los precios sin IVA o con IVA. Comprueba cuál está seleccionada antes de comparar cifras. Cesta. Muestra el precio sin IVA, el IVA y el total. El IVA se aplica al finalizar la compra cuando corresponde, así que el total de la cesta es el importe completo que pagas.

Muestra el precio sin IVA, el IVA y el total. El IVA se aplica al finalizar la compra cuando corresponde, así que el total de la cesta es el importe completo que pagas. Presupuestos por escrito. Cada cifra de un presupuesto nuestro indica si excluye o incluye el IVA. Si una cifra que te han dado no lo dice, pregúntanos antes de sumar o restar el IVA por tu cuenta.

Cada cifra de un presupuesto nuestro indica si excluye o incluye el IVA. Si una cifra que te han dado no lo dice, pregúntanos antes de sumar o restar el IVA por tu cuenta. Facturas. Cada pedido genera una factura con el desglose línea por línea, el IVA y los totales.

Cuándo se cobra el IVA

Añadimos el IVA cuando la ley lo exige. Se aplica a la producción y al envío.

Pedidos facturados por nuestra empresa del Reino Unido: 20 % en las entregas a Gran Bretaña y la Isla de Man. Sin IVA en el resto de destinos.

20 % en las entregas a Gran Bretaña y la Isla de Man. Sin IVA en el resto de destinos. Pedidos facturados por nuestra empresa alemana: 19 % en las entregas a Alemania. Para otros países de la UE, el IVA de ese país, o 0 % si tu cuenta tiene un número de IVA de la UE válido de un país que no sea Alemania. Sin IVA fuera de la UE.

19 % en las entregas a Alemania. Para otros países de la UE, el IVA de ese país, o 0 % si tu cuenta tiene un número de IVA de la UE válido de un país que no sea Alemania. Sin IVA fuera de la UE. Pedidos facturados por nuestra empresa de EE. UU.: sin IVA.

Si tienes número de IVA

Añade tu número en la tarjeta VAT registration (registro de IVA), dentro de Settings. Los números de IVA se introducen allí, nunca en el formulario de pago.

Un número de la UE se comprueba en el servicio VIES de la UE. Solo se usa un número validado: mientras un número esté pendiente, sea inválido o no se pueda comprobar, se cobra el IVA.

Con un número de IVA alemán, y en cualquier entrega a Alemania, se mantiene el 19 %.

Un número de fuera de la UE (un número GB, por ejemplo) se imprime en tus facturas pero no cambia el IVA cobrado.

Si compras como particular, deja la tarjeta en blanco.

¿Puedo recuperar el IVA?

Depende de tu propia situación fiscal. Como orientación general, que no es asesoramiento fiscal: una empresa registrada a efectos de IVA normalmente puede recuperar el IVA de sus compras profesionales como IVA soportado en su declaración de IVA, siempre que tenga una factura con IVA válida. Si no estás registrado a efectos de IVA, por lo general no puedes, y el IVA forma parte de tu coste. Tu asesor fiscal puede confirmarte cómo se aplica en tu caso. Consulta también ¿Puedo recuperar el impuesto sobre las ventas (IVA) de los pedidos de impresión que hago? y Dónde encuentro la lista de mis pedidos de impresión y mis facturas.

Las cifras para el tamaño de tu impresión, montaje o marco están en la lista de precios de nuestra web.