El presupuesto más rápido y más preciso es el que preparas tú mismo: sube tu archivo a order.creativehub.io, elige el tamaño, el papel y el montaje o el enmarcado si los quieres, y la cesta te muestra el precio exacto, el IVA, las opciones de envío y la fecha estimada de salida antes de pagar. Añadir artículos a la cesta no te compromete a nada. Presupuestamos por correo electrónico los trabajos cuyo precio la herramienta de pedidos no puede calcular y los pedidos grandes.

Calcula tú mismo el precio

Entra en order.creativehub.io y crea una cuenta gratuita. Sube tu imagen en JPEG o en TIFF acoplado. No podemos revisar ni imprimir archivos PDF. Haz clic en Order prints (pedir impresiones). Define el tamaño, el papel y el montaje o el enmarcado si los quieres. El precio se actualiza cada vez que cambias una opción. Añade el artículo a la cesta e introduce la dirección de entrega. Revisa las opciones de envío, sus precios y las fechas estimadas.

Puedes calcular el precio de varias combinaciones a la vez y dejarlas en la cesta mientras decides. Los pedidos los haces tú online: no podemos aceptar un pedido por correo ni hacerlo en tu nombre, pero sí podemos responder a tus preguntas mientras lo preparas.

Si lo que falta por decidir es el papel, un pack de muestra te deja comparar las superficies antes de quedarte con una.

Qué cubre el precio online

Tamaños personalizados. Introduce directamente cualquier tamaño. No hay recargo por un tamaño no estándar: el precio sigue el tramo de tamaño en el que entra la impresión.

Introduce directamente cualquier tamaño. No hay recargo por un tamaño no estándar: el precio sigue el tramo de tamaño en el que entra la impresión. Montaje y enmarcado. Los dos aparecen junto al tamaño y el papel, y el precio se actualiza al añadirlos. El enmarcado se pide junto con la impresión como un solo trabajo.

Los dos aparecen junto al tamaño y el papel, y el precio se actualiza al añadirlos. El enmarcado se pide junto con la impresión como un solo trabajo. Piezas grandes. El precio de los marcos se calcula online para impresiones de hasta 50 x 75 pulgadas (o 40 x 80 pulgadas en formato panorámico) en todos los estilos de marco, y el del montaje hasta 60 x 96 pulgadas. El lado corto de una impresión enmarcada o montada debe medir al menos 18 cm.

El precio de los marcos se calcula online para impresiones de hasta 50 x 75 pulgadas (o 40 x 80 pulgadas en formato panorámico) en todos los estilos de marco, y el del montaje hasta 60 x 96 pulgadas. El lado corto de una impresión enmarcada o montada debe medir al menos 18 cm. Moneda. Los precios se muestran en la moneda que determina el país de facturación de tu cuenta.

Las tablas publicadas de tamaños estándar están en la lista de precios. Un tamaño personalizado no aparece allí, así que usa la cesta para conocer la cifra exacta.

Cuándo presupuestamos por correo electrónico

Pídenos un presupuesto por escrito cuando:

el trabajo es algo cuyo precio la herramienta de pedidos no puede calcular, como una pieza enmarcada o montada mayor que los límites online, o un marco o montaje especial (consulta ¿Cómo consigo un presupuesto para un marco o un montaje especial?);

estás planeando un pedido grande, como el conjunto de una exposición o una edición (consulta ¿Hay un pedido mínimo o un descuento por volumen en las impresiones?);

necesitas cifras orientativas para un presupuesto o para una solicitud de subvención.

Para todo lo demás, la cifra que te confirmemos por correo es la misma que la de la cesta. Si te damos un precio para un tamaño personalizado que no está en la lista antes de que hayas preparado el pedido, es el precio del tamaño de la lista más cercano, a modo de orientación. El precio exacto es el de tu cesta o el de nuestro presupuesto por escrito.

Qué enviar para pedir un presupuesto

Escribe a info@creativehub.io con:

tus archivos de imagen en JPEG o TIFF (no en PDF); los tamaños de impresión; el tipo de impresión y el papel o el acabado que tienes en mente; el montaje o el enmarcado, si los hay, incluidos los bordes y los paspartús; las cantidades, incluido el tamaño de las ediciones si procede; la dirección de entrega o la recogida, y cualquier fecha límite.

Si envías un enlace de descarga de tus archivos, comprueba que se abre sin inicio de sesión ni paso de verificación. No podemos descargar archivos protegidos de ese modo, y eso retrasa el presupuesto.

Un presupuesto por escrito indica si cada cifra excluye o incluye el IVA. Si una cifra que te han dado no lo dice, pregúntanos antes de sumar o restar el IVA por tu cuenta. Más información en ¿Vuestros precios de impresión incluyen el IVA?

Ten en cuenta los plazos

Un presupuesto de un trabajo montado o enmarcado debe leerse junto con el plazo de producción: los pedidos montados salen en un máximo de 5 días laborables y los enmarcados en un máximo de 10, impresión incluida. Consulta Plazos de producción.

¿Quieres una cifra orientativa antes de preparar la cesta? Los tamaños estándar están en la lista de precios publicada.